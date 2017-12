Vedci hovoria o geoinžinierstve a zásahoch do planéty

V kritickej situácii a bez iných možností by sme mohli siahnuť po geoinžinierstve, naznačuje klimapanel.

6. okt 2013 o 18:01 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Menší vrtuľník vystúpi do niekoľkokilometrovej výšky. Keď dosiahne požadovanú letovú hladinu, neodvezie pasažierov do cieľa. Začne sa pohybovať nad vytýčenou oblasťou a rozprašovať drobné látky, rôzne druhy miniatúrnych čiastočiek.

Ruskí vedci takto v roku 2009 skúmali, aké majú rôzne aerosoly optické vlastnosti a zisťovali, čo by mohli spôsobiť. Dnes vieme, že rôzne vrstvy oblačnosti a látok v atmosfére majú v rôznych výškach odlišné následky. Otázka preto je, ako do atmosféry zasiahnuť tak, aby sme dostali požadovaný výsledok. Napríklad ochladenie Zeme.

Práve geoinžinierstvo teraz vo svojom závere spomína aj nová správa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC).

Naznačuje, že kontroverzné zásahy môžu byť v budúcnosti jediným spôsobom, ako udržať globálne otepľovanie v rozumných hraniciach. Obzvlášť, ak chcú krajiny dodržať zmenu klímy nanajvýš o dva stupne v porovnaní s predindustriálnou érou.

Umelé oblaky?

Fakty Geoinžinierstvo Zníženie podielu CO2: rôzne techniky navrhujú, ako dostať z klimatického systému skleníkový plyn oxid uhličitý. Návrhy: systematické vysádzanie stromov, zachytávanie emisií oxidu uhličitého a jeho uskladňovanie v obrovských zásobníkoch či dodávanie chemikálií (napríklad železa) do oceánov. Kontrola slnečného žiarenia: spôsoby, ako odrážať od našej planéty slnečné lúče. Návrhy: aerosoly odrážajúce žiarenie, vesmírne zrkadlá, natieranie striech.

Vedci už roky rozprávajú o tom, aké zásahy by mohli planéte pomôcť. Kým však väčšie vedecké výskumy stále neprebehli, niektoré krajiny už experimentujú s lokálnymi pokusmi - najmä, ak chcú kontrolovať počasie.

V súčasnosti však geoinžinierstvo zakazuje OSN, no len v tých prípadoch, keď by takéto kroky viedli k vymieraniu rastlinných a živočíšnych druhov. Naopak, krajiny ako Rusko tlačia, aby boli v budúcnosti inžinierske zásahy do Zeme prijateľné. Dôvodom je najmä boj o nerastné suroviny, ktoré sa ukrývajú v Arktíde.

„Navrhnuté boli metódy, ktoré by úmyselne menili klimatický systém tak, aby odvrátili klimatickú zmenu,“ píše sa prvej časti správy IPCC.

„No metódy na kontrolovanie slnečného žiarenia majú možný až značný vplyv na svetový nárast teplôt. Ale zároveň môžu pozmeniť svetový cyklus vody a neznížia okysľovanie oceánov. Obe metódy, odoberanie oxidu uhličitého aj kontrolovanie slnečného žiarenia, však prinesú vedľajšie efekty a dlhodobé dôsledky na globálnej úrovni.“

Vedci dnes rozprávajú o rôznych postupoch v boji so zmenami klímy. Jedným by bolo napríklad vytvorenie umelých oblakov v stratosfére, ďalším výstavba ohromných priemyselných objektov na zachytávanie skleníkových plynov, pokrývanie ľadovcov odrazovými plochami či vkladanie správnych chemikálií do mora.

Problémom však je, že podobné snahy by boli veľmi nákladné a nik nedokáže presne odhadnúť, aké by malo takéto konanie následky.

Štáty sa zaujímajú

Podľa magazínu Nature dnes jestvujú iba malé, pilotné projekty. Zahŕňajú zalesňovanie oblastí či zachytávanie emisií z biopaliva, no systematický výskum chýba. To by sa mohlo v najbližších rokoch zmeniť.

„Zmienka o geoinžinierstve v správe IPCC odráža narastajúci záujem vlád o tieto nápady,“ hovorí pre vedecký magazín klimatológ Ken Caldeira zo Stanfordovej univerzity. „No je len ťažké odhadnúť, aký nárast prostriedkov na výskum príde priamo od vlád a za akým bude zmienka v tejto správe.“

Niečo naznačuje aj zapojenie tajných služieb do klimatologického výskumu. Práve podobné agentúry viacerých štátov dnes otvorene hovoria o geoinžinierstve. Budúcoročná správa podporovaná aj americkou CIA napríklad skúma spôsoby, ktoré by mohli pomôcť so zmenou klímy.

Doteraz tabu

Dôvodom je podľa magazínu New Scientist najmä strach, akú nestabilitu by do svetovej politiky priniesol príval nových klimautečencov. A čo by sa stalo, keby niektoré krajiny začali aktívne zasahovať do klímy u seba, no ich susedom by to mohlo spôsobilo ešte väčšie problémy. Podobnú správu britským úradom dodala v roku 2009 aj Kráľovská spoločnosť.

„Dôležité je odpovedať na otázku, čo s takýmito lumpmi,“ dodáva Ken Caldeira aj pre popularizačný týždenník. „No to, čo Kráľovská spoločnosť neurobila, je mapa toho, ako bude výskumný geoinžiniersky program vyzerať.“

Dosiaľ boli rozhovory o geoinžinierstve vnímaná medzi politikmi ako príliš kontroverzná téma a tabu. Piata správa klimatológov o stave našej klímy to však môže zmeniť.