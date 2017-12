Pre americkú odstávku trpí veda. V ohrození je výskum rakoviny aj Hubble

Americkí výskumníci museli pre politikov prerušiť experimenty.

4. okt 2013 o 19:09 Tomáš Vasilko

WASHINGTON, BRATISLAVA. Michelle Langbehnová trpí vzácnou formou rakoviny. Tridsaťročná matka malého dieťaťa verila, že by jej mohli pomôcť v americkom Národnom inštitúte zdravia. Práve tu robia klinické testy liekov proti rakovine.

Má však smolu. Pre čiastočnú odstávku americkej vlády, ktorá nastala po tom, ako republikáni a demokrati neschválili rozpočet na nový fiškálny rok, 73 percent zamestnancov inštitútu je na neplatenom voľne.

V začatých klinických testoch sa pokračuje, no nové musia počkať.

Odmietli aj Michelle Langbehnovú. „Každý deň sa počíta, každá sekunda sa počíta,“ povedala pre NBC žena, ktorá podstúpila operáciu, ožarovanie aj niekoľko kôl chemoterapie.

Aj v Kongrese

Vedci nerobia NASA : voľno má 97 % ľudí

: voľno má 97 % ľudí Národný inštitút zdravia : 73%

: 73% Národný úrad pre oceány a atmosféru : 55%

: 55% Agentúra na ochranu životného prostredia: 93 %

Práve odmietnutie poslednej šance chorých na rakoviny mnohí označujú za najsmutnejší prejav odstávky. Tento problém sa vo štvrtok dostal aj do Kongresu.

Snemovňa s republikánskou väčšinou schválila obnovenie rozpočtu pre inštitút - no demokrati v Senáte to odmietli s tým, že by si nemali vyberať to, čo otvoria.

Práve americká veda výrazne trpí počas odstávky.

Vedci financovaní z iných zdrojov majú šťastie, no mnohí tí, čo sa spoliehajú na federálne peniaze, museli ísť domov. Zo zákona nemôžu pracovať doma, dvíhať telefóny ani odpovedať na emaily.

Viacerí vedci hovoria, že škoda na vede bude väčšia ako len pár dní voľna. V prevádzke je napríklad stále Hubblov teleskop, keď na jeho prevádzku zostalo základný počet ľudí. Ak však nastanú nejaké problémy, budú ho musieť vypnúť.

Nepretržité experimenty

Problém majú najmä vedci v biomedicíne. „V našom laboratóriu robíme experimenty 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Musíte zbierať úrodu v určitom období. Prerušenie na týždeň znamená stratu veľa materiálu,“ povedal pre portál Wired nemenovaný biomedik, ktorý tiež musel zostať doma.