Nabíjačka pre mobily vyrobí elektrinu z vodíka

Kompaktná nabíjačka dodá elektronike energiu v teréne.

4. okt 2013 o 13:50 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Vytiahnete z vrecka malú kapsulu s vodíkovou náplňou a zasuniete ju do mobilnej nabíjačky. Tá začne okamžite dobíjať pripojenú kameru či fotoaparát bez toho, aby ste museli so sebou nosiť objemné a ťažké akumulátory.

Americký obchodník špecializujúci sa na foto- a videotechniku zaradil do svojej ponuky prenosný palivový článok. Ten využíva malé zásobníky s vodíkom, aby pri jeho zlučovaní s kyslíkom vyrábal elektrickú energiu.

V každej kapsuli sa skrýva množstvo energie porovnateľnej s tridsiatimi ceruzkovými batériami. Nabíjačka má výstupný prúd 2 ampére a dokáže nabiť mobil šesťkrát za sebou.

Výhodou je všestrannosť a nízka záťaž životného prostredia. Kým nabíjačka je určená pre dlhodobé opakované používanie, kapsule je možné recyklovať a plniť.

Predajca pýta za novinku s názvom Brunton’s Hydrogen Reactor Portable Power Pack charger 150 dolárov, pričom v balení sa nachádzajú dve kapsule. Každá ďalšia stojí 15 dolárov. O palivových článkoch sa hovorí ako o náhrade akumulátorov a batérií už dlhú dobu.

Doposiaľ však vývojári bojujú s vysokou cenou materiálov a nebezpečnosťou náplní, ktoré sa používajú pri výrobe energie.

Aj keď existujú prototypy, ktoré sú dokonca schopné poháňať automobily, na trh sa dostávajú iba zriedkavo.

Informoval o tom magazín Digital Trends.