V Číne zabíjajú veľké sršne, doviezli ich aj do Európy

Nebezpečný hmyz sa v zásielke s čínskou keramikou dostal aj do Európy. Útočí na včely.

3. okt 2013 o 20:09 Matúš Krčmárik

PEKING, BRATISLAVA. Môžu dorastať do veľkosti piatich centimetrov, ich žihadlo je dlhé šesť milimetrov. Prenasledujú ľudí aj stovky metrov, keď obeť dostihnú, môžu ju bodnúť až dvestokrát. Takto útočia čínske sršne, ktoré len v posledných troch mesiacoch zabili 41 ľudí, stovky ďalších sú v nemocnici.

Po útoku sršňa zomiera obeť na alergickú reakciu alebo na zlyhanie obličiek. Sršne žili na severe Číny vždy, no nezvykli útočiť takto hromadne. Tohtoročný počet obetí dvojnásobne prekročil priemerné štatistiky.

Podľa odborníkov za tým môže byť teplé leto, ktoré zvýšilo ich populáciu. Upozorňujú, že s príchodom globálneho oteplenia by podobné útoky mohli byť častejšie. To by malo zvýšiť populáciu všetkého hmyzu, medzi nimi aj sršňov. Sršne navyše útočia na včely medonosné, čo by mohlo spôsobiť ďalšie problémy.

Obrovské čínske sršne sa pritom objavujú aj v Európe. V roku 2005 sa v zásielke čínskej keramiky dostali do Francúzska, kde útočili na miestne včely. Objavili sa už v Španielsku a Taliansku, čoskoro sa dostanú do Británie, varuje Európska environmentálna agentúra.