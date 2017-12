Test: Asus má dobrý tablet za 150 eur

Zabudnite na lacné čínske značky. Aj známa firma dokáže vyrobiť lacný tablet so štvorjadrovým procesorom a dobrým displejom.

8. okt 2013 o 19:00 Matúš Paculík

Asus MeMO Pad HD 7 Páči sa nám: dobrý výkon a displej, nízka cena, výdrž na batériu Nepáči sa nám: nečakajte tu moderné technológie a odolnú konštrukciu Cena: 149 eur Hodnotenie: 8,2

Len máloktorý výrobca má takú širokú ponuku tabletov ako taiwanský Asus. Uznanie si získal sériou Transformer tabletov s klávesnicou a šetriť sa naučil počas vývoja tabletu pre Google.

Extrémne lacný tablet sme si už od Asusu mohli kúpiť, no až teraz ho dokázal naplniť výkonným hardvérom a zabaliť do pekného dizajnu.

V piatich farbách

Tablet si môžete kúpiť v piatich farebných verziách. Okrem bežnej sivej a bielej je k dispozícii aj modrá, ružová a svetlo zelená. Asus ponúka aj rovnako zladené doplnky, vrátane odolného puzdra s integrovaným stojanom.

Za 150 eur tu nečakajte kovové materiály. Základom je plast, ktorý síce nepôsobí exkluzívne, no pre bežné používanie stačí. Pád na zem z menšej výšky by mal prežiť bez ujmy, no aj tak odporúčame opatrnejšie zaobchádzanie.

Boky zariadenia sú mierne zaoblené, okraje okolo displeja dostatočne široké pre uchopenie len jednou rukou. Na ľavej strane nájdete slot pre pamäťovú kartu, vpravo tlačidlo blokovania displeja a dvojicu tlačidiel na úpravu hlasitosti.

Jednoduchšia konštrukcia sa pozitívne odzrkadlila na celkovej hmotnosti. Tablet totiž váži len 302 gramov, čo je menej než polovica v porovnaní s iPadom. Dobre sa preto drží aj v jednej ruke, čo oceníte pri večernom čítaní alebo prezeraní webu.

Softvér neurazí

Android vo verzii 4.2.2 výrobca doplnil o nadstavbu Waveshare UI. Nie je tak agresívna ako v prípade Samsungu, no v porovnaní s čistou verziou systému tu stále nájdete niekoľko zaujímavých doplnkov a vylepšení.

Užitočné sú miniaplikácie, ktoré nezaberajú celú obrazovku a fungujú v okne nad aktuálne spusteným programom. Nájdete tu kalkulačku, prevodník mien či prehrávač pre hudbu a filmy.

Aj keď Asus vybavil tablet stereo reproduktormi, ich kvalita nie je výrazne odlišná od konkurenčných modelov. Pochvalu si zaslúži aplikácia AudioWizard, ktorá upravuje reprodukciu zvuku pre multimédiá, hry či online rozhovor.

Zvládne aj hry

Špecifikácia Štvorjadrový procesor, 1,2 GHz

1 gigabajt operačnej pamäte

16 gigabajtov úložný priestor

7 palcový displej, HD rozlíšenie

Wi-Fi, BT 4.0

5 Mpx fotoaparát

197x121x10,8 mm

Hmotnosť 302 g

Štvorjadrové procesory sa už stali bežnou výbavou strednej triedy tabletov. Je ale veľký rozdiel, aký čip použije výrobca. Kvôli šetreniu nákladov sa preto do značkového tabletu nakoniec dostal čip od firmy Mediatek, ktorej produkty sú väčšinou súčasťou pre nás neznámych čínskych tabletov.

Aj keď sa mu vo výkonnostných testoch nedarí úplne najlepšie, je práca s tabletom plynulá, bez akéhokoľvek zaváhania. Problém mu nerobia ani graficky náročné hry, čomu pomáha aj dnes už priemerné HD rozlíšenie.

Jeden gigabajt operačnej pamäte stačí, úložný priestor má kapacitu 16 gigabajtov, pre používateľa je dostupných približne 11 gigabajtov. Kapacitu si môžete rozšíriť s pomocou microSD kariet o ďalších 32 gigabajtov.

Displej má uhlopriečku sedem palcov a HD rozlíšenie 1280x800 bodov. Technológia IPS a softvérová aplikácia Asus Splendid odvádzajú dobrú prácu, ktorej výsledkom sú živé farby a veľké pozorovacie uhly. Farby sa tak nemenia ani pri pohľade z extrémnych uhlov.

Výledky testov

AnTuTu v.4 Score 13326 RAM 1124 CPU FP 1285 3D Graphics 3190 3DMark Ice Storm 3200 Ice Storm Extreme 1569 Epic Citadel High Performance 53,9 fps Ultra High Quality 23,2 fps

S dobrou cenou

Asus MeMO Pad HD7 nie je dokonalý tablet, no všetky tie drobné nedostatky sa mu dajú prepáčiť vďaka jeho veľmi nízkej cene. Za necelých 150 eur vám ponúkne dostatok výkonu, dobrý displej a nebudete musieť hneď dokupovať pamäťovú kartu.

Pred kúpou by ste určite mali vedieť, že displej nemá odolný povrch, použitý plast sa nebráni škarabancom, fotoaparát je skôr do počtu a zbytočne by ste tu hľadali technológie NFC a LTE.

Sľub dlhej výdrže ale dodrží a na jedno nabitie s ním môžete pracovať až skoro desať hodín.

