Európa chce koniec chladničiek na nápoje

Únia financovala vývoj zariadenia, ktoré dokáže chladiť nápoje efektívnejšie.

2. okt 2013 o 11:38 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Nájdete ju takmer v každom obchode, bare a reštaurácii. Je naplnená nápojmi, ktoré chladí na požadovanú teplotu. Nie však, aby ich uchovala pred skazou, ale pre pôžitok a osvieženie.

Odhaduje sa, že v celej Európskej únii spotrebujú takéto chladničky ročne 85 TWh elektrickej energie, čo je približne toľko, čo spotrebuje pre svoju prevádzku 20 miliónov domácností. Preto udelila grant vo výške 760-tisíc libier výskumníkom, aby vyvinuli spôsob, ktorý bude energeticky efektívnejší.

Tím britskej spoločnosti Enviro-cool sa dopracoval k riešeniu, ktoré pomenoval Rapidcool. Ide o technické zariadenie, ktoré potrebuje približne 40 sekúnd na to, aby ochladilo nápoj z izbovej teploty na 4 °C.

Dokáže to so spotrebou, ktorá by mohla pri plošnom nasadení podstatne znížiť náklady na chladenie. Analytici očakávajú až 80-percentnú úsporu v supermarketoch s otvorenými chladiacimi boxami a 54-percentnú úsporu v baroch s chladničkami s presklenými dvierkami.

Technológia sa podstatne líši od obyčajného chladenia. Zariadenie roztočí nápoj v spotrebiteľskom balení rýchlosťou, pri ktorej vzniká efekt chladenia. Sýtené nápoje znížia svoju teplotu, avšak nerozhrkajú sa, takže ich je možné okamžite po vychladení otvoriť.

Technológiu je možné použiť v chladiacich samoobslužných automatoch predajní, v baroch, ale aj vo výdajných automatoch, ktoré sa o túto funkciu budú dať rozšíriť.

Informoval o tom denník Daily Mail.