NASA pošle na vesmírnu stanicu 3D tlačiareň

Astronauti si budú môcť na palube ISS vyrábať nástroje a súčiastky.

1. okt 2013 o 11:10 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Už od budúceho roka sa výbava astronautov na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS rozrastie o 3D tlačiareň, ktorá dokáže vyrobiť súčiastky a nástroje potrebné pre rozširovanie, údržbu a opravy stanice.

Kým modely a podklady pre tlač pripravia konštruktéri na zemi, astronauti si poradia so samotnou tlačou. Zo zásoby materiálu môžu veci vyrábať až vtedy, keď budú potrebné. To by mohlo pri postupnom zdokonaľovaní znižovať náklady na budúce vesmírne misie.

Aby tlačiareň dokázala fungovať v beztiažovom stave, nestačí. Pri doprave na vesmírnu stanicu musí vydržať vibrácie i preťaženie.

Technologický startup Made in Space má však za sebou viaceré úspešné testy. Tlač testovali v simulovanom prostredí pri lietadlových manévroch a zvyšné parametre kontrolujú v spolupráci s NASA.

Keď posádka misie Apollo 13 v roku 1970 riešila problém s CO2 filtrom, museli improvizovať s plastovými vreckami a lepiacou páskou, aby vykonali nápravu. Rovnako posádka ISS musí siahať po dočasných riešeniach, kým sa k ním dostanú zo zeme potrebné súčiastky a výbava. Takto by si ich mohli vyrábať priamo na mieste.

Samotná NASA má však k 3D tlačiarňam blízko. Sama experimentuje s 3D tlačou, aby znížila náklady na budovanie malých satelitov.

Pracuje na programe, ktorého cieľom je vyvinúť technológie, čo by umožnili vypúšťať z ISS malé satelity vyrobené priamo na palube stanice, tie by na obežnej dráhe zbierali dáta a odosielali ich na Zem. V auguste sa NASA dokonca podarilo úspešne otestovať kovové raketové súčiastky vyrobené 3D tlačou.

Informovala o tom britská BBC.