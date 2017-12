Na Marse je veľa vody. Ale aj jed

Ak by budúci astronauti zahrievali marsovskú pôdu, získali by dostatok tekutín.

30. sep 2013 o 17:10 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Musí zohnúť rameno, vykoná naoko jednoduchý manéver a naberie kúsok pôdy. Vzorku následne preoseje, zbaví zbytočne veľkých kúskov a vloží ju do dômyselného prístroja.

Toto vedecké laboratórium, ktoré si kozmické vozidlo Curiosity vzalo so sebou na dlhú cestu na Mars, vzorku zohreje a sleduje, čo sa bude vyparovať.

Takto vedci na zemi a rover na červenej planéte narazili na vodu. Výsledky pätice štúdií v magazíne Science ukazujú, že voda sa na Marse nachádza nielen na póloch či hlboko pod zemou na rovníku, ale aj v pôde - a to vlastne všade. Ak by sa raz na tohto planetárneho suseda Zeme vybrali astronauti, mohli by vodu z pôdy relatívne ľahko získať.

Vodná para

„Ak si predstavíte zhruba kubickú stopu takejto hliny a trochu ju zahrejete - teda o niekoľko stoviek stupňov, získate takmer liter vody,“ vysvetľuje pre BBC Laurie Leshinová z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). „To je asi ako dve fľašky s vodou, ktoré si so sebou beriete do posilňovne.“

Objav vody na Marse nie je nový. Vedci už roky vedia, že dnes na suchej a studenej planéte voda jestvuje. Najmä vo forme ľadu a aj sezónnych ľadových čiapočkách na póloch. Predpokladá sa tiež, že voda v kvapalnom skupenstve by sa stále mohla ukrývať v hlbokých podzemných zásobníkoch v oblasti rovníka.

Kedysi, pred miliardami rokov totiž na Marse voda tiekla, planéta mala svoje rieky aj moria a podmienky, ktoré by dokonca prípadnému životu priali viac, než v tom čase podmienky na Zemi.

Práve voda je pritom nevyhnutným predpokladom života, aspoň tak, ako ho dnes poznáme. Až dosiaľ však vedci netušili, že molekuly vody sa nachádzajú aj v marsovskej pôde. A je ich relatívne veľa.

„Tento objav sme urobili prakticky hneď s prvým laserovým lúčom, ktorý sme namierili na červenú planétu,“ hovorí podľa tlačového vyhlásenia Národného laboratória v Los Alamos aj Roger Wiens, ktorý vedie tím na zariadení ChemCam. To sleduje plazmu, ktorá zostáva po zásahu výkonným laserovým lúčom. „Zakaždým sme videli jasný vodík.“

Druhý prístroj, šikovná minirúra SAM schopná analyzovať výpary z ohriatej vzorky, potvrdila vodnú paru. Tej bolo dokonca najviac.

Jedovatá pôda

Prítomnosť vody v pôde je dobrá správa pre prípadné lety ľudí na Mars. Curiosity však prinieslo aj zlú správu. Tou je rozšírená prítomnosť perchlorátov.

Tieto soli pôsobia ako jed, a to nielen na pozemské rastliny, ale aj na človeka, ktorému by spôsobili problémy so štítnou žľazou. Stačilo by, ak by astronauti nechtiac prehltli kúsok marsovskej pôdy.

„To je však čosi, čo sme potrebovali vedieť,“ dodáva Leshinová. „Teraz sa tomu môžeme prispôsobiť.“