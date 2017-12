Vytvorili miniatúrnu nabíjačku, získali cez web desaťtisíce eur

Slováci JOZEF ŽEMLA a VIKTOR REVILIAK vyzbierali na svoj projekt miniatúrnej nabíjačky na telefóny cez web viac ako 90-­tisíc dolárov.

29. sep 2013 o 19:29 Ondrej Podstupka

Ako projekt vznikol?

Žemla: Všimli sme si fenomén crowdfundingu, chceli sme to vyskúšať. Hľadali sme, o čo je na crowdfundingových portáloch záujem. Ukázalo sa, že ľudí bavia technologické hračky, kde sme hľadali dieru na trhu. Keďže obaja často cestujeme a riešime problémy s nabíjaním telefónu, prišli sme na koncept miniatúrneho nabíjacieho kábla, ktorý môže mať používateľ vždy pri sebe.

Reviliak: Spravili sme to presne opačne ako je bežné. Väčšinou majú ľudia nápad a hľadajú financovanie. My sme to otočili.

Neuvažovali ste, že by ste skúsili tradičný model s hľadaním investora?

Ž: Pre tento projekt nie. S bežnou cestou, kde ukazujete produkt investorovi, sú spojené viaceré problémy. Napríklad vám môžu nápad prebrať. Nemali by sme voči nim ani vyjednávacie možnosti.

R: Investor by nás napríklad mohol tlačiť do dohody, keď by sa oslabila naša pozícia vo firme.

Aké máte s nabíjačkou plány?

Ž: Najprv chceme odoslať produkty ľuďom, ktorí nás podporili v kampani. Potom nasleduje uvedenie na globálny trh. Či už s partnerom, alebo bez.

R: Je to taký paradox. Ak by sa nám pred kampaňou ozvali investori, ktorí sa nám ozývajú teraz, tak by sme ich zobrali hneď. Pomohli by finančne, ale aj s distribúciou, strategickým plánovaním a podobne. Teraz, keď sme to zvládli, si už môžeme vyberať. Máme možnosť vyjednávať. Nebránime sa tomu, že by sme v budúcnosti pribrali partnera.

Obdobie, keď prebieha kampaň, musí byť stres.

Ž: Hej. Súťažili sme o pozornosť so stovkami iných projektov. Rozposielali sme médiám informácie, čo nám pomohlo nazbierať skupinu fanúšikov a prvú vlnu záujmu.

Nebojíte sa, že z crowdfundingu sa stane reklamný nástroj pre veľké firmy?

Ž: Nebojíme, my sme financovanie svojho projektu už zavŕšili, ale je to piplavá robota, príprava kampane nám trvala päť mesiacov každodennej práce.

R: Napríklad v technologických hračkách sa točia miliardy dolárov. Ten trh je veľký a pojme viaceré podobné produkty. My rátame s tým, že nás Čína skopíruje. Čína skopíruje každého, môžete mať patent, aký chcete, ale potenciál, konkrétne v segmente doplnkov k mobilom, je taký obrovský, že by sme nemali mať problém odkrojiť si kúsok z koláča. Veľkí hráči začínajú do startupov investovať. Crowdfunding pomôže vybudovať značku a záujem. Veľké firmy nemusia produkt kopírovať, ale môžu dofinancovať a zobrať pod krídla.

Prvé prototypy ste vyrábali na Slovensku?

Ž: Nie. V Číne.

Ako vyzerá prenajatie továrne v Číne?

Ž: Je to celkom veľký skok. Oslovili sme viac výrobcov. Potom sme si dali v troch firmách spraviť formy na prototypy. Vycestovali sme do Číny, pozreli fabriky, zvážili možnosti a vybrali sme vhodného partnera – firmu, ktorá vyrába príslušenstvo pre Európu a USA, takže spĺňa kritériá náročnejších krajín.

Ako sa vôbec človek k fabrike v Číne dostane? To hľadá cez Google?

Ž: Áno, ale teraz už máme ľudí, ktorí by nám s tým vedeli pomôcť.

Prečo na Slovensku nevzniká viac takýchto projektov?

R: Mali sme ohromnú výhodu, že máme za sebou viac projektov. Riešili sme produktový dizajn a výrobu, reklamu, medzinárodný obchod. Párkrát sme sa popálili, z čoho sme sa poučili.

Ž: Bez predchádzajúcich skúseností by sme to nezvládli. Nie je to len nápad. Priepasť medzi nápadom a realizáciou je obrovská. Veľa vecí treba riešiť nielen ako vynálezca, ale aj ako dizajnér, stratég alebo manažér.