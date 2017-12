V zemskom jadre je asi ešte jedno menšie

Cambridge, USA 14. októbra (TASR) - Americkí geológovia tvrdia, že hlboko v prevažne železnom jadre Zeme sa nachádza menšie jadro s osobitnými vlastnosťami.

Toto jadro má priemer asi 600 kilometrov a svojím zložením sa výrazne odlišuje od okolia.

Ak by sa existencia druhého jadra potvrdila, získali by sme nové poznatky o vzniku Zeme, píšu vedci v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Geológovia rozdeľujú vnútro našej planéty na niekoľko vrstiev. Pod tenkou zemskou kôrou a následným plášťom sa začína v hĺbke 2900 kilometrov - to nie je ani polovica vzdialenosti do stredu Zeme - jadro, tvorené väčšinou železom. V roku 1936 sa zistilo, že jadro má tiež viac vrstiev.

Prevažne tekuté vonkajšie jadro siaha do hĺbky 5100 kilometrov. V ňom je ukryté kryštalické jadro, ktoré rotuje a vykonáva ďalšie pohyby. Rovníkovou oblasťou tejto časti jadra prechádzajú seizmické vlny rýchlejšie ako od pólu k pólu. Modely šírenia týchto vĺn sa z veľkej časti zhodovali s meraniami, až na centrálnu oblasť s priemerom 600 kilometrov, kde sa vyskytli väčšie odchýlky.

Na základe analýzy údajov získaných za tri desaťročia sú Miaki Ishii a Adam Dziewonski z Harvard University v Cambridge, štát Massachusetts, presvedčení, že spomínané odchýlky spôsobuje ďalšia vrstva vo vnútri zemského jadra. Nazvali ju najvnútornejšie vnútorné jadro (innermost inner core). Podľa ich výpočtov má v tejto oblasti prednostný smer šírenia seizmických vĺn 45-stupňový sklon k rovine rovníka.

Existencia najvnútornejšieho jadra by mala veľký význam. Napríklad by svedčila o tom, že zemské jadro vznikalo v dvoch fázach, ktoré pravdepodobne súviseli so zmenami v jeho okolí. Najvnútornejšie jadro sa mohlo vytvoriť veľmi rýchlo, zatiaľ čo to vonkajšie vznikalo pomalšie. Existenciu najvnútornejšieho jadra však musia potvrdiť presnejšie pozorovania.