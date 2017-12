Testovali sme najtenší smartfón na svete

Je pekný, ľahký a hrubý len 6,2 milimetra. Vyrobil ho čínsky Huawei a jedinou jeho chybou je starší hardvér.

14. okt 2013 o 16:10 Matúš Paculík

Huawei Ascend P6 Páči sa nám: dizajn, prevedenie, softvérová nadstavba, cena Nepáči sa nám: priemerný fotoaparát, starý hardvér, bez LTE a NFC Cena: 379 eur Hodnotenie: 8,3

Už dávno neplatí, že čínski výrobcovia sa snažia veľkým firmám konkurovať len nižšou cenou. Huawei už dokázal vyrobiť prémiový smartfón, v ponuke má veľký phablet a najnovšie chce zaujať dizajnovým modelom, ktorý je aspoň na chvíľku najtenším smartfónom na svete.

Je konkurenciou

Huawei Ascend P6 je názornou ukážkou, že čínske firmy nemožno podceňovať ani po stránke dizajnu. Ak by sme ho porovnali so zvyškom konkurencie, určite sa dostane do kategórie najkrajších smartfónov

Nenájdete tu žiadne futuristické tvary a ani spotvorené logá. Jednoduchý nápis Huawei je na spodnej časti smartfónu, zadný kryt ho obsahuje aj s graficky jednoduchým logom.

Zariadenie sa v ruke drží dobre, malá hrúbka tu neprekáža. Keďže je displej od spodnej časti výraznejšie odsadený, dá sa systém pohodlne ovládať jednou rukou bez strachu, že by vám vypadol počas cesty trolejbusom.

Nehľadajte tu ale možnosť výmeny batérie. Pre zachovanie pevnosti musí mať smartfón čo najmenej odoberateľných častí.

Pri prémiových smartfónoch si batériu vymeníte len pri Samsungoch, pričom kvalita výrobku tým skôr trpí.

Pekný Android

Huawei zmenil Android vo verzii 4.2.2 na nepoznanie. Má vlastné ikonky, upravený stavový riadok a po vzore iOS všetky aplikácie umiestnené na ploche. Všetko je prehľadné, bez zbytočných rušivých prvkov.

Grafická úprava navyše pasuje k dizajnu zariadenia. Dostupné sú tri základné farebné verzie – tmavá pre čiernu verziu smartfónu, hnedá pre bielu a ružová pre ružovú.

Systém je veľmi dobre vyladený, čo je výrazný pokrok v porovnaní s modelom Ascend D2. Reakcie sú okamžité, bez akéhokoľvek zaváhania. Počas dvoch týždňov aktívneho používania neprestal telefón ani raz reagovať.

Huawei zvládol úpravu systému veľmi dobre.

Starý hardvér

Parametre Štvorjadrový procesor, 1,5 GHz

Grafický čip Immersion 16

2 GB pamäť

8 GB dáta

Wi-Fi, BT 4.0

4,7 palcový IPS+ displej

Rozlíšenie 720×1280 bodov

8 MPx fotoaparát

Rozmery 132 x 66 x 6,2 mm

Hmotnosť 120 g

Batéria 2000 mAh

Android 4.2.2

Štvorjadrový procesor, dva gigabajty operačnej pamäte a veľký 4,7-palcový displej vyzerajú na papieri dobre. No Huawei aj tu siahol po staršom hardvéri, vyrobenom 40-nanometrovou technológiou.

Grafický čip mal byť podľa prvých informácií výkonnostným rekordérom, no je pomalší ako konkurenčné Adreno 305. Väčšina hier a programov funguje bez problémov, no stačí pár minút a zariadenie sa vám v rukách zahreje.

Pre ukladanie dát je dostupná papierová kapacita 8 gigabajtov, z ktorej má používateľ reálne k dispozícii len 4,7 gigabajtu. Rozšírenie je možné s pomocou micro SD karty.

4,7-palcový IPS+ displej má dobré podanie farieb, slušné pozorovacie uhly a možnosť úpravy teploty farieb. Škoda len, že tu nie je Full HD rozlíšenie. Pri tak veľkej uhlopriečke by sme ho ocenili.

S 2000 mAh batériou výrobca sľubuje nadštandardnú výdrž. Niekoľko hovorov, pozeranie emailov, surfovanie po webe a pár jednoduchých hier vybije batériu skutočne najskôr za dva dni.

Starší hardvér na novú generáciu smartfónov nestačí.

Priemerný fotoaparát

Snímač s rozlíšením osem megapixelov vás zaujme skôr svojimi funkciami ako kvalitou fotografií. Tým totiž chýbajú intenzívnejšie farby a nepáčil sa nám ani mierne vyšší obsah šumu a menej spoľahlivé automatické zaostrovanie.

Huawei sa pri snahe o čo najnižšie náklady rozhodol pri prémiových modeloch použiť nielen rovnaký hardvér, ale aj fotoaparát. Všetky tri modely Ascend D2, Mate M1 a P6 preto fotia prakticky totožne.

Z doplnkových funkcií tu nájdete dnes už štandardnú panorámu, HDR režim pre fotenie svetelne kontrastných scén, niekoľko farebných filtrov a zábavnú funkciu na deformovanie obrazu.

Video si nahráte vo Full HD rozlíšení pri rýchlosti 30 obrázkov za sekundu. K výsledku patrí rovnaká kritika, akú sme použili pri fotografiách. Obrazový výstup je na danú cenovú skupinu priemerný.

Keď sa vonku zamračí, pekných a detailných fotografií sa nedočkáte. (100% výrez)

Silná konkurencia

Kedysi silná skupina veľkých výrobcov Apple, Samsung, Sony, HTC, Blackberry a Nokia je dnes menšia o troch členov. HTC má aj napriek dobrým modelom nedostatočné zisky, Blackberry na slávu už len spomína a osud Nokie je v rukách Microsoftu.

Situáciu šikovne využívajú čínske spoločnosti, ktorých výrobky sme v Európe ešte nedávno prehliadali. V ich portfóliu nie sú len lacné modely, ale naučili sa vyrábať aj prémiové výrobky. Sú výkonné a cenovo dostupné.

Huawei Ascend P6 k tomu pridáva štýlový dizajn, tenké telo - a navyše je dostupný aj v ružovej farbe.

Výrobcovi sa síce nevydaril fotoaparát, je tu len HD displej a starší hardvér, no nestojí viac ako štyri stovky a to sa dnes ráta.

