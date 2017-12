Klíma na tom môže byť ešte horšie

Správa IPCC zrejme ešte podceňuje problémy s klímou. Neráta s viacerými faktormi.

27. sep 2013 o 10:10 Tomáš Prokopčák

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Ešte nikdy nepanovala medzi odborníkmi taká miera zhody. Takmer úplne všetci klimatológovia si dnes myslia, že skleníkové plyny vytvárané činnosťou človeka spôsobujú výrazne otepľovanie našej planéty.

Aj toto by mala tvrdiť nová správa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC). Jej prvá časť o vede v pozadí klimatických procesov by sa mala objaviť v piatok.

Piatej správe IPCC o svetovej klíme však už teraz vyčítajú prílišnú opatrnosť. Bývalý šéfekonóm Svetovej banky Nicolas Stern podľa britského denníka Daily Telegraph obvinil vedcov, že do svojich modelov nezarátali viaceré premenné - napríklad následky roztápajúceho sa arktického permafrostu, vždy zamrznutej pôdy.

Vedci tak môžu ešte podceňovať problémy, ktoré prebiehajúca klimatická zmena prinesie.

Odhady dnes hovoria, že do konca storočia by mohla globálna teplota v porovnaní s predindustriálnou érou stúpnuť o jeden a pol až štyri stupne. Pritom už nárast o dva stupne by mal radikálny vplyv na svetové poveternostné systémy.

Výsledkom by mohli byť suchá i nárazové vlny tepla, v niektorých oblastiach povodne, ale aj zvýšenie morskej hladiny a následné problémy s hurikánmi.