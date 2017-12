Nintendo prebral ako výrobcu hracích kariet a dal svetu videohry

Šéf Nintenda Hiroši Jamauči za polstoročie vybudoval nové odvetvie zábavného priemyslu.

26. sep 2013 o 18:30 Ondrej Podstupka

Jamauči sa do čela rodinnej firmy netlačil.(Zdroj: SITA/AP)

Šéf Nintenda Hiroši Jamauči za polstoročie vybudoval nové odvetvie zábavného priemyslu.

Meno Hiroši Jamauči (7. 11. 1927 - 19. 9. 2013) na Slovensku nikto nepozná. Napriek tomu je jeho odkaz v každom smartfóne a v školskej taške väčšiny školákov. Tento muž z bezvýznamnej firmy Nintendo za polstoročie vybudoval jednu z najznámejších značiek videoherného priemyslu.

"Klamal by som, ak by som povedal, že som bol nadšený, keď som preberal Nintendo," povedal Jamauči v rozhovore v roku 1986, ktorý bol neskôr zverejnený v knihe A History of Nintendo. Pre malú firmu svojho deda, ktorá v tom čase vyrábala najmä hracie karty, musel opustiť štúdium na prestížnej tokijskej univerzite.

V ďalších desaťročiach sa pokúsil Nintendo nasmerovať rôznymi smermi. Firma ponúkala všetko od stolových hier až po taxislužbu a hodinové hotely. V 70. rokoch rozbehla aj biznis s elektronickými hernými automatmi.

Na rozdiel od mechanických hazardných hier ponúkali jednoduché hry pre deti, za ktoré sa platilo drobnými mincami. Jamauči sa nebál preorientovať Nintendo na dovtedy neodskúšanú formu zábavy a bezmála desať rokov skúšal na trh rôzne hry.

Prielom nastal pri hre Donkey Kong, ktorá sa stala hitom a položila základ pre budúce kroky Nintenda. Firma využila silné zisky a vytvorila vlastnú domácu konzolu NES (Nintendo Enterntanmend System, v Japonsku predávanú ako Famikom).

Dnes ikonický pristroj priniesol videohry do miliónov amerických domácností a naštartoval tak novú éru videoherného priemyslu, ktorá vyústila až do súčasných konzol od Sony, Microsoftu a Nintenda. Hry a nápady zrodené v Nintende sa nasledujúce desaťročia prenášali celou videohernou kultúrou, či už išlo o tvary ovládačov, alebo grafický štýl hier.

Jamauči dokázal vo firme nájsť talentovaných ľudí a dal im priestor na rozbehnutie projektov, ktoré sa zdali bizarné až do momentu, kým sa ukázali ako geniálne. Najmä v očiach detí. Najlepším dôkazom je, že ako menšia hra pre prístroje Nintenda začínali pod Jamaučim napríklad Pokémoni, ktorí zdobili peračníky celej generácie školákov.