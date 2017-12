Piatková Noc výskumníkov ukáže špičkovú robotiku

Na Slovensko sa po prvý raz dostane humanoidný robot ASIMO.

26. sep 2013 o 17:55 TASR

BRATISLAVA. Lákadlom tohtoročného festivalu vedy - Noci výskumníkov bude humanoidný robot ASIMO, ktorý na Slovensku zažije svoju premiéru. Na dnešnej tlačovej besede v Bratislave to uviedol riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity Daniel Straka.

"Podarilo sa nám dotiahnuť po prvý raz na Slovensko humanoidného robota ASIMO. Ide o špičku v robotike, najmä čo sa týka spôsobu chodenia," ozrejmil. Robot je vysoký 130 centimetrov a svojou technickou vyspelosťou prevyšuje súčasné humanoidné roboty.

Akcie sú na celom Slovensku

Komunikuje v cudzích jazykoch na akúkoľvek tému, problémom preňho nie je ani chôdza po schodoch či tanečné a futbalové pohyby. Ako uviedol Straka, robot je len lákadlom podujatia, ktorého cieľom je najmä propagácia slovenskej vedy a vedcov.

Okrem Bratislavy sa Noc výskumníkov uskutoční aj v Žiline, Banskej Bystrici, Tatranskej Lomnici a Košiciach. "V Bratislave je sústredený najväčší počet vysokých škôl, je tu najviac ústavov Slovenskej akadémie vied, tak môžem povedať, že Bratislava je centrom výskumu na Slovensku," povedal Straka.

Chcú vytiahnuť vedcov von

Hlavné podujatie bude prebiehať v priestoroch bratislavskej Starej tržnice od 12.00 h do 02.00 h. "To, čo sa snažíme robiť, je ísť opačne, to znamená, neotvárať vedecké pracoviská, ale vytiahnuť vedcov do miest, ktoré sú pre nich trochu netypické," dodal Straka.

Mesto v rámci podujatia posilní aj mestskú hromadnú dopravu. "Od obchodného centra Avion posilníme MHD. Najmä preto, aby tí, ktorí budú prichádzať do Bratislavy a budú využívať záchytné parkovisko v okolí nákupných centier, sa mohli dostať k starej tržnici," uviedol riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy Ľubomír Andrassy.

Už siedmy ročník festivalu sa uskutoční v piatok 27. septembra. V Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Tatranskej Lomnici a v Košiciach budú od 10.00 h do 21.00 h múzeá, centrá voľného času, veľké obchodné centrá a hvezdárne ponúkať prednášky, súťaže, množstvo vedeckých stánkov, pozorovanie oblohy, filmy aj diskusie.