Samsung bude mať mobily s ohnutým displejom

Fádny dizajn smartfónov? Plastové OLED displeje umožnia vytvoriť nové tvary.

26. sep 2013 o 9:55 Milan Gigel

SEOUL, BRATISLAVA. Displeje tenké ako papier, ktoré možno ohýbať a stáčať do rúrky, ukazujú na technologických veľtrhoch už desaťročie. Teraz ich však chce Samsung ponúknuť spotrebiteľom v nových modeloch smartfónov.

Už na budúci mesiac si budú môcť fanúšikovia technológii v Južnej Kórei zakúpiť prvé mobily, ktoré vyzerajú inak, ako sme zvyknutí. Samsung do nich osadil prehnuté displeje.

Využije pri tom technológiu OLED panelov postavených na ohybnom plastovom substráte. Tento zámer už dlhší čas naznačovala patentová prihláška spoločnosti.

Až teraz pri uvádzaní modelu Galaxy Note 3 šéf strategického marketingu pre mobily oficiálne prezradil, že mobily s novým dizajnom budú v predaji už na budúci mesiac. Zatiaľ však iba v Kórei.

Prehnuté displeje síce neprinesú revolúciu v ovládaní mobilov, mohli by však otvoriť viac priestoru pre odvážnejšiu prácu dizajnérov. Tí sa v posledných rokoch často zaoberali iba zaobľovaním hrán. Všetko by sa však mohlo zmeniť - ktorým smerom, to naznačí firma až o niekoľko týždňov.

Prehnuté OLED panely však nie sú iba výhradnou doménou Samsungu. Vo svojom výrobnom programe ich má aj konkurenčná firma LG. Obe spoločnosti ich osádzajú do svojich najnovších televíznych prijímačov, o ktorých tvrdia, že vytvárajú živý panoramatický zážitok pri ich sledovaní.

Skutočnosť však nie je až taká pôsobivá a novinka sa na trhu míňa s dopytom podobne ako 3D technológie zobrazovania. Zatiaľ nepresvedčili spotrebiteľov o tom, že ide o čosi, čo by mali mať.

Informovala o tom britská BBC.