Američania poslali do vzduchu stíhačky F-16 bez pilotov

Vyradené stíhačky upravujú tak, aby mohli lietať aj bez pilota. Riadia ich rovnako ako drony.

25. sep 2013 o 11:58 Milan Gigel

MONTICELLO, BRATISLAVA. Kým stíhačka F-16 predvádzala na oblohe náročné manévre so zrýchlením, ktoré by mohlo ublížiť ľudskému telu, piloti sedeli na zemi a ovládali ju na diaľku. Úspešný let z Floridy ponad Mexický záliv ukázal, že staršie stroje môžu dostať druhú šancu.

Na pohrebisku lietadiel v Arizonskej púšti stáli tieto stroje odparkované pätnásť rokov. Vo svojej dobe boli stíhačky F-16 vyrobené firmou Lockheed Martin svetovou špičkou. Dnes ich pre potreby americkej armády upravuje Boeing tak, aby mohli byť riadené pilotom z bezpečia na zemi.

Celkovo prešlo úpravou šesť strojov F-16, ktoré s novou výbavou nesú označenie QF-16. Z pohrebiska sa tak vracajú späť do služby a možno budú za nimi nasledovať ďalšie. Budúcnosť v nich armáda vidí najmä pri tréningu pilotov a pri špeciálnych misiách.

Testovací let prebiehal vo výške 12,2 kilometra pri rýchlosti 1.47 machu. Stroj vybavený mechanizmom pre samodeštrukciu vykonal v sprievode dvoch nových stíhačiek náročné manévre, aby odhalil možnosti, ktoré dosiaľ nik nevyskúšal.

Kým pri prvom zalietavaní dochádzalo pri manévroch k akcelerácii na úrovni 7G, stroj v skutočnosti znesie preťaženie až 9G. V takejto situácii by už bol pilot v ohrození. Vďaka diaľkovému ovládaniu možno tak zo strojov dostať viac, ako v čase ich činnej služby.

Po malých jednoduchých dronoch ide o prvý stroj s väčšou bojovou silou, ktorý by mohol byť nasadený v akciách amerického letectva. Aktivisti preto vyzývajú na opatrný prístup.

Informovala o tom britská BBC.