Recenzia: Druhé Angry Birds Star Wars z vás budú ťahať peniaze

V poradí už siedme pokračovanie súboja vtákov a prasiat dokáže prekvapiť novými nápadmi.

25. sep 2013 o 12:10 Matúš Paculík

Angry Birds (Rovio) Páči sa nám: je to stále zábava, milá grafika, nízka cena Nepáči sa nám: pravdepodobne z vás vytiahne ďalšie peniaze Hodnotenie: 7,6

Keď koncom roku 2009 prišla fínska skupina vývojárov Rovio s hrou Angry Birds na iPhone a neskôr aj na iPad, zožala obrovský úspech. Jednoduchý, ale zábavný koncept dnes nájdete na všetkých platformách – od iPhonov až po klasický počítač.

Miliónový biznis s hračkami a oblečením by ale neprežil bez nových herných nápadov. Po dobrodružstvách v Riu a výlete do vesmíru sa súboj dvoch druhov zvieracej ríše minulý rok presunul do sveta Star Wars.

Na mene neparazituje

Aj keď je jasné, že vstup Angry Birds do sveta Star Wars bol účelový, výsledok je stále vtipný a aj po toľkých rokoch zábavný. Kreslený svet z vytvorený z kultovej vedeckej fantastiky dokáže zaujať fanúšika ságy aj víkendového hráča.

Vďaka tomu firma minulý rok zarobila vyše 195 miliónov dolárov a tri roky po uvedení prvej hry má až 263 miliónov aktívnych hráčov. Prvá Star Wars hra sa ihneď po uvedení dostala na prvé miesto najpredávanejších hier pre iOS a rovnako dobre sa jej darí aj teraz.

Po kritike za vysokú cenu sa nový diel dá kúpiť za 89 centov pre iPad a zahrať si v ňom môžete s až tridsiatkou rôznych postáv, vrátane Anakina, Yodu či Jango Fetta.

Nízka cena ale negarantuje, že hra od vás nevymámi peniaze neskôr. Pomôcť si môžete dokupovaním kreditu, ktorý vás môže vyjsť aj na viac ako 40 eur.

Nie je zložitá

Hra nie je vo svojej podstate zložitá a v prípade, ak vám neprekáža nízke skóre, sa dá prejsť bez väčšieho zaváhania. Lenže tento typ hier je zábavný hlavne pri dosiahnutí čo najlepších výsledkov a bez plného počtu hviezdičiek za úroveň sa človek cíti neúplný.

Tu už prichádza na rad podrobné plánovanie, aby ste zneškodnili všetkých nepriateľov ak nie na prvý, tak na druhý pokus. Začiatok hry slúži tradične na pripomenutie si princípov. Zhruba po prvej dvadsiatke úrovní sa už pristihnete pri podrobnej analýze každého jedného pohybu.

Objavia sa zákerné magnety, beztiažový stav a prekážky, ktoré so základnou skupinou bojovníkov zvládnete len ťažko. Štandardnú skupinu si preto budete musieť čas od času rozšíriť o lepšie postavy, ktoré však nie sú zadarmo.

Zbierajte body

Odmenou za perfektne zvládnutú úroveň sú body, za ktoré môžete nakupovať nové postavičky. Ich vlastnosti sú jedinečné, no použiť ich môžete vždy len raz.

Nedočkavci sú aj tu obľúbenou skupinou, ktorej Rovio servíruje možnosť kúpy herných kreditov za skutočné peniaze. Za neobmedzený počet Darth Vaderov ale zaplatíte skoro 20 dolárov a Yoda vás bude stáť rovných 25.

Aby toho nebolo málo, v kamenných obchodoch si môžete kúpiť interaktívne hračky, ktoré vám do hry prinesú ďalšie špeciálne postavy.

Ich výrobu zastrešuje Hasbro, pričom len minulý rok dosiahli tržby z predaja značkových Angry Birds produktov 45 miliónov dolárov.

Vyzerajú rozkošne

Grafické spracovanie je ako obvykle bezchybné a krásne. Animovaný štýl sa hre hodí a zároveň neurazí ani verného fanúšika sveta Hviezdnych vojen.

Úrovne sú zaujímavé pestrou vizuálnou stránkou. Ako obvykle je hranie najpohodlnejšie na tabletoch, no použiteľné sú aj moderné smartfóny.

Najvernejšie pôsobia zvukové efekty a potešia aj známe hudobné motívy. Škoda len, že príbeh vývojári zatlačili do úzadia.

Dokonalý obchodný model

Ak ste nedokázali statočne ignorovať všetky plyšové vtáčiky a prasiatka, tak teraz to budete mať ešte ťažšie. Hračky totiž obsahujú špeciálne QR kódy, s pomocou ktorých do hry získate jedinečné postavy.

Je to dokonalý obchodný model, keďže kúpou jednej fyzickej veci získate milý bonus do hry. Rovio si to vyrátalo veľmi dobre a v spojení s hračkárskym gigantom Hasbro zarobí ďalšie milióny dolárov.

Aj preto sú nové Angry Birds lacné. Kúpite ich už za zlomok z ceny predchádzajúceho dielu, no zábava je to prinajmenšom rovnako dobrá.