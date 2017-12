Blackberry sa predá za 4,7 miliardy dolárov

Firmu by mal prevziať jej najväčší akcionár Fairfax Financial Holdings.

24. sep 2013 o 12:30 Milan Gigel

TORONTO, BRATISLAVA. Stratové Blackberry by mohlo v dohľadnej dobe zmeniť svojho majiteľa. Manažment spoločnosti podpísal predbežnú dohodu so svojim najväčším akcionárom, ktorý vo firme vlastní 10-percentný podiel.

Ide o spoločnosť Fairfax Financial Holdings, ktorá spolu s partnermi vytvorila konzorcium so záujmom o prevzatie firmy. Dohoda počíta s predbežnou cenou 9 dolárov za akciu, čo vyčíslilo hodnotu celkového obchodu na 4,7 miliardy dolárov. To je výrazne menej, ako je súčasná trhová hodnota spoločnosti.

Firma už dlhšiu dobu upadá po tom, čo jej telefóny začali strácať pozíciu medzi firemnými používateľmi. Tí využívali jej mobilné zariadenia a služby na bezpečný a šifrovaný prístup k organizačným dátam a komunikácii. V priebehu posledných rokov však spoločnosť málo inovovala a predbehli ju konkurenti.

Do podnikového segmentu sa dostali firmy, ktoré sa venovali pôvodne koncovým spotrebiteľom. Android či iOS s novými aplikáciami plnia úlohy, ktoré firmám dodával v minulosti Blackberry pod svojou pôvodnou hlavičkou Research In Motion.

Kým o hardvérovej divízii sa hovorí ako o stratovej, hodnotné je technologické a patentové portfólio firmy. Aký osud ju čaká zatiaľ nie je zrejmé. S investičným stimulom z finančných kruhov však nie je isté, že firma bude inovovať aby sa vrátila späť na výslnie.

Spoločnosť prechádza silnou reštrukturalizáciou. V piatok ohlásila prepustenie 4 500 zamestnancov.

Informovala o tom britská BBC.