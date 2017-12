Súkromník ma problém, na vesmírnu stanicu mešká

Nákladná vesmírna loď nesie väčšinou jedlo, nič cenné na palube nie je.

22. sep 2013 o 20:08 (lo)

CAPE CANAVERAL, BRATISLAVA. Nákladnej lodi Cygnus, ktorá je naložená poltonou zásob, sa v nedeľu pre komunikačnú chybu nepodarilo spojiť s vesmírnou stanicou ISS. Loď vyniesla v piatok na obežnú dráhu dvojstupňová raketa Antares.

Má to byť testovacia misia súkromnej spoločnosti Orbital Sciences, ktorú dotuje NASA. Podľa očakávania sa mal Cygnus v nedeľu spojiť ISS, od ktorej bol vzdialený len štyri kilometre.

„Orbital už zistil príčiny tejto chyby a vyvíja softvérovú opravu,“ píše sa vo vyjadrení spoločnosti. Ďalší pokus o spojenie vykonajú najskôr zajtra. V stredu by pritom mali na ISS doraziť aj traja noví členovia posádky. Či môže meškanie Cygnusu spôsobiť problémy, NASA nespresnila.

Orbital podľa AP potvrdil, že na palube sa okrem jedla a ďalších zásob nič cenné ani urgentné nenachádza.

Orbital Sciences je druhou súkromnou spoločnosťou, ktorá bude pre NASA zabezpečovať dodávky pre vesmírnu stanicu. Spolu so spoločnosťou SpaceX by mali k stanici letieť dvadsaťkrát, NASA za to zaplatila tri a pol miliardy dolárov.

Cygnus by mal byť pripútaný k ISS mesiac, potom aj s odpadkami zhorí v atmosfére.