Finnair bude ponúkať elektronickú poštu na diaľkových letoch

21. jún 2001 o 12:42 TASR

Helsinki 21. júna (TASR) - Fínska letecká spoločnosť Finnair do februára 2002 začne na svojich diaľkových letoch ponúkať prístup k systému elektronickej pošty. Finnair podpísal dohodu s Tenzing Communications Inc, ktorá umožní používať elektronickú poštu a vybrané internetové stránky cestujúcim prvej triedy na letoch do Ázie a Severnej Ameriky, pričom neskôr službu rozšíri aj do druhej triedy.

Ako informuje agentúra Reuters, táto ponuka je najnovším prírastkom do elektronických služieb pre cestujúcich, medzi ktoré patrí elektronická rezervácia leteniek a platby, samoobslužné vybavovanie batožiny a bezdrôtové letištné siete.

S Tenzing Communications podpísala predbežnú dohodu aj letecká spoločnosť Air Canada o inštalovaní elektronickej pošty na všetkých jej 239 lietadlách, čím sa stane prvou firmou v Severnej Amerike, ktorá takúto službu ponúka.

