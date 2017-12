Voyager nám povedal, aká veľká je slnečná sústava

Tá misia je výnimočná svojou dĺžkou aj spoľahlivosťou, hovorí fyzik Jozef Masarik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Sám skúma kozmické žiarenie a spolupracoval aj s NASA.

20. sep 2013 o 20:40 Tomáš Prokopčák

Ako možno z nabitých kozmických častíc zistiť, či Voyager 1 je, alebo nie je v našej slnečnej sústave?

Dá sa to zistiť z merania toku častíc galaktického a anomálneho kozmického žiarenia.

To znamená čo?

Galaktické kozmické žiarenie je tok protónov, alfa častíc a všetkých ťažších jadier až po urán. Vzniká pri výbuchoch supernov či iných katastrofických procesoch v našej galaxii i mimo našej slnečnej sústavy. Anomálne kozmické žiarenie sa od toho galaktického odlišuje zložením a nižšími energiami.

Ako vzniká?

V heliosfére ionizáciou neutrálnych atómov slnečným ultrafialovým žiarením a následným urýchlením vo vonkajšej heliosfére. V dôsledku jadrových reakcií v Slnku do okolia unikajú rôzne častice, medzi nimi aj častice takzvaného slnečného vetra. Tie nesú so sebou aj magnetické pole Slnka, ktoré sa pohybuje nadzvukovou rýchlosťou. Slnečný vietor a s ním aj magnetické pole sa takto šíri do okolitého prostredia, pričom naráža na materiál medzihviezdneho priestoru.

Čo sa stane?

V okolí Slnka sa vytvára magnetická bublina, ktorú nazývame práve heliosféra a kde dominuje magnetické pole Slnka. Čím je slnečný vietor ďalej, tým menší je vplyv heliosféry. Nuž a Voyager 1 zaznamenal rýchly nárast intenzity galaktického kozmického žiarenia a rýchly pokles v intenzite anomálneho kozmického žiarenia. Oboje zaznamenal súčasne, a intenzita galaktického kozmického žiarenia pri ďalších meraniach v nasledujúcom období ostala takmer nezmenená, čo znamená, že sa dostal do oblasti, kde vplyv Slnka na tieto žiarenia zanikol a teda dostal sa do oblasti medzihviezdneho priestoru, mimo našej slnečnej sústavy.

To je jediný dôkaz?

Ďalším zdrojom informácie o tom, že Voyager 1 je mimo našej slnečnej sústavy, je meranie rýchlosti častíc slnečného vetra. Nameraná nulová rýchlosť svedčí o tom, že Voyager je minimálne na hranici heliosféry.

Môže sonda ešte priniesť nejaké nové vedecké objavy?

Môže priniesť zaujímavé výsledky o medzihviezdnom spektre galaktického kozmického žiarenia, ktoré doteraz bolo len nepriamo určované na základe určitých fyzikálnych modelov. Ďalšie zaujímavé informácie môže sonda poskytnúť o veľkostiach a smeroch medzihviezdneho magnetického poľa.

A čo už objavila?

Poskytla unikátne výsledky o toku kozmického žiarenia v závislosti od polohy v heliosfére. Tieto údaje sú podstatné pre mnohé oblasti základného výskumu.

Napríklad?

Mne osobne pomohli k overeniu správnosti modelov, ktoré som vyvinul na výpočet produkcie kozmogénnych nuklidov v rôznych mimozemských objektoch, ale aj v zemskej atmosfére a na povrchu Zeme. Nuž a všeobecne najpodstatnejší výsledok je určenie „veľkosti“ našej slnečnej sústavy – teda kam až siaha heliosféra.

Prečo je let Voyagera taký výnimočný?

Pre mňa je výnimočný dĺžkou a spoľahlivosťou, s akou pracoval a poskytoval cenné merania.

Malo zmysel na sondy Voyager dať zlaté platne so zvukovými záznamami?

Rozhodli o tom ľudia, ktorí určite neboli hlúpi. Vedeli niečo o vesmíre, ale asi aj niečo z teórie pravdepodobnosti. Keď sa tak rozhodli, tak asi verili silne na náhodu. Tak ako v iných oblastiach ľudskej činnosti, náhoda a nádej na úspech sú motivujúce, preto aj ja vidím zmysel spomínaných platní v uspokojení týchto dvoch čŕt kozmického výskumu.