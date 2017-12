Návykové bodky aj klávesnica. Najlepšie appky týždňa

Každý týždeň pre vás vyberieme aplikácie, ktoré nás najviac zaujali. Air Keyboard, Dots, Sid Meier's Ace Patrol.

22. sep 2013 o 0:00 (pac, pst, tp)

Air Keyboard (iOS)

Jednoduchý spôsob, ako si za necelé euro premeníte svoj tablet na bezdrôtovú klávesnicu a myš. Aplikáciu využijú hlavne majitelia multimediálnych centier.

No hodí sa aj pri krátkodobom použití notebooku - ako multimediálneho prehrávača pripojeného k televízoru či pri prezentáciách. Aplikácia pre svoje fungovanie potrebuje nainštalovaný softvér na počítači, za ktorý už ale neplatíte.

Prvotné spojenie tabletu s počítačom je jednoduché, zvládneho ho aj začiatočník. Využiť môžete niekoľko rôznych usporiadaní klávesnice a dotykovej plochy, je tu aj špeciálny režim pre ovládanie multimédií. Hráčsky režim je skôr do počtu, nakoľko je výrazne horší v porovnaní s aj tou najhoršou klávesnicou.

Cena: 0,89 eur

Dots (Android, iOS)

Čistá elektronická droga. Hra kombinuje princípy Tetrisu a Bejeweled a geniálne pasuje na mobilné zariadenia. Spájaním priľahlých bodiek rovnakej farby pribúdajú body - ak sa podarí spojiť bodíky do štvorcového tvaru, zmiznú všetky body jednej farby.

Kola trvá väčšinou jednu minútu, takže sa dá stihnúť aj keď človek ide autobusom len jednu zástavku a na konci budete spokojní. V praxi to ale znamená, že hrať budete všade a Dots dokonale zaplnia všetky prázdne momenty dňa.

Cena: zadarmo

Sid Meier's Ace Patrol (iOS)

Princíp je totálne jednoduchý, ovládate pár lietadiel, ktorým postupne vylepšujete ich schopnosti. A ešte to je navyše v jednotlivých ťahoch. Napriek tomu to je ďalšia návyková hra od Sida Meiera. Aj keď začína zadarmo, dokupovať si musíte kampane. A v konečnom dôsledku vás to – na pomery tabletov – vyjde trochu drahšie.

Cena: zadarmo