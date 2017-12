Komáre nás už nemusia uštipnúť, vedci ukázali ochranu

Na tele človeka objavili vedci látky, vďaka ktorým komáre neútočia.

19. sep 2013 o 17:19 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Každý človek má osobitú vôňu, ktorú vytvárajú látky na jeho koži. Aj vďaka týmto látkam nesadajú na každého komáre rovnako.

Vedci sa preto pokúsili zistiť, ktoré látky by mohli človeka chrániť. Podľa výsledkov výskumu, ktorý predstavili na stretnutí Americkej chemickej spoločnosti, sa podarilo objaviť skupinu chemických látok, čo dokážu ľudí pred komármi dokonale zamaskovať.

„Pozreli sme sa na rôznych ľudí, ktorí sa líšia v príťažlivosti pre komáre a skúmali sme ich chemické látky na koži,“ povedal podľa BBC Ulrich Bernier z amerického ministerstva poľnohospodárstva. „Tak sme identifikovali viac ako 270 chemických látok, ktoré všetci produkujeme.“

Vedci testovali účinok každej zlúčeniny: nastriekali povrchy tela a vystavili ich komárom. Tak zistili, že vďaka niektorým komáre na človeka nereagovali. „Keď sme dali ruku nastriekanú určitými látkami medzi komáre, tie ani nerozoznali, že tam ruka je,“ zdôraznil Bernier.

Látky úplne zablokovali čuch komárov. Podľa Berniera môžu byť tieto zlúčeniny pridané do mnohých kozmetických a pleťových vôd a mohli by byť alternatívou k repelentom. Tieto látky by zároveň mohli pomôcť proti šíreniu chorôb prenášaných komármi.