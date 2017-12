Brazília chce ochrániť svoj internet pred NSA

Nové pravidlá a infraštruktúra majú posilniť súkromie občanov krajiny.

19. sep 2013 o 9:55 Milan Gigel

BRAZÍLIA, BRATISLAVA. Keď Edward Snowden vyniesol informácie o tom, že americké spravodajské služby odpočúvali telefonáty, čítali poštu brazílskej prezidentky a nabúrali sa do štátnej naftárskej spoločnosti Petrobras, rozvírili sa v juhoamerickej krajine diskusie o súkromí a ochrane dát.

Hlavná internetová linka Brazílie vedie cez optické káble v USA a dáta používateľov svetových služieb sú uložené v cloudoch na rovnakej pôde. Vládne agentúry USA tak môžu monitorovať všetky dátovú prevádzku a manipulovať s uloženými dátami v rámci pravidiel, ktoré im určuje senát.

Dáta chcú držať na domácej pôde

Toto by sa mohlo v budúcnosti zmeniť. Brazílske úrady sa začínajú vážne zaoberať súkromím na internete a pripravujú sadu opatrení, ktoré by mali zvrátiť súčasný stav. Vláda pripravuje legislatívu, ktorá by nadnárodným internetovým gigantom určila povinnosť uchovávať dáta občanov v dátových centrách, ktoré sú vybudované na pôde Brazílie.

Znamenalo by to, že dáta by boli chránené miestnou legislatívou a úrady by v prípade podozrení mohli vykonávať dohľad nad tým, či všetko prebieha tak ako má. Chcú tým zaistiť ochranu súkromia používateľov internetu. Vláda tvrdí, že regulácia by mohla do krajiny priniesť investície i pracovné miesta.

Štátne úrady a orgány by sa podľa nových pravidiel mali zriecť používania cloudov a informácie by mali ukladať na počítačoch iba lokálne. Či už na lokálnych serveroch alebo počítačoch. Doposiaľ neexistovali žiadne pravidlá, ktoré by sa intenzívnejšie ochrane dát venovali.

Natiahnu linku do Ruska

Verejne sa začína hovoriť o novej investícii, ktorá by mala viesť k vybudovaniu optického spojenia s ruským Vladivostokom. To by vytvorilo alternatívnu trasu pre tok dát. I keď opatrenie nemusí zvýšiť bezpečnosť prenášaných informácií, mohlo by to rozložiť dátové toky tak, aby USA nemali kontrolu nad všetkými dátami vychádzajúcimi z krajiny.

Analytici sa nazdávajú, že navrhované opatrenia nemusia priniesť očakávané výsledky a nemusia zaistiť Brazílii viac súkromia, ako ho mala doposiaľ. Špehovanie zo strany USA však netrápi iba Brazíliu, ale aj ostatné krajiny vrátanie Európskej únie.

Informovala o tom britská BBC.