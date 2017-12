Súkromník odštartoval, loď letí na vesmírnu stanicu

Nákladná loď Cygnus letí prvý raz na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS.

18. sep 2013 o 15:44 Tomáš Prokopčák

video //www.youtube.com/embed/KmNeVNN9-04

BRATISLAVA. Systém za systémom, od všetkých operátorov sa ozvalo krátke „go". Desať minút pred plánovaným štartom overovalo riadiace stredisko, či je misia skutočné pripravená.

Súkromná nákladná loď Cygnus sa totiž vôbec prvý raz vybrala do vesmíru aj so zásobami pre Medzinárodnú vesmírnu stanice ISS. Bol to prvý štart firmy Orbital Sciences ku kozmickému laboratóriu, ktoré krpži zhruba štyristo kilometrov nad zemou.

Máme asi 75-percentnú šancu, že nám vyjde počasie, hovoril pár hodín pred samotným štartom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) o plánovanej misii kozmickej labute na vesmírnu stanicu.

Na zhruba piatu hodinu poobede nášho času totiž agentúra spolu so súkromnou firmou Orbital Sciences naplánovali štart nosnej rakety Antares, ktorá na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS vynesie nákladnú loď Cygnus.

Bude to vôbec prvý štart tohto kozmického plavidla k laboratóriu na obežnej dráhe. A zároveň prvý štart z Virgínie k ISS, ktorá krúži zhruba štyristo kilometrov nad zemou.

NASA prispela na vývoj nosnej rakety Antares a nákladnej lode takmer tristo miliónmi dolárov. Zvyšok, údajne väčšiu časť zaplatila spoločnosť Orbital. Americký úrad si zároveň objednal osem nákladných misií, ktoré do kozmu na stanicu vynesú zásoby - vrátane jedla či oblečenia pre astronautov. Vyplatí za ne takmer dve miliardy.

Súkromná firma pritom tvrdí, že ďalší zákazníci čakajú, ako jej testovací let ku kozmickej stanici dopadne.

„Zaujíma sa množstvo ľudí, ktorí sa chcú ubezpečiť, že uspeje predtým, ako si nás objednajú," hovorí podľa agentúry Reuters výkonný viceprezident spoločnosti Frank Culbertson.

Dvojstupňovú nosnú raketu Antares firma úspešne otestovala v apríli. Let nákladnej lode Cygnus je však premiérou. Preto na stanicu nesie plavidlo iba takmer šesťsto kilogramov zásob, loď však zvládne niekoľkonásobne väčší náklad.

V porovnaní s konkurenciu od súkromnej firmy SpaceX však Cygnus nedokáže pristáť na zemi. Pri návrate totiž vesmírna loď spolu s nákladom odpadu zhoria v atmosfére.