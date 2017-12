Microsoft vyzýva ľudí, aby narýchlo zamkli Internet Explorer

Čerstvú chybu v prehliadači začali zneužívať útočníci prostredníctvom škodlivého kódu.

18. sep 2013 o 10:45 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Je to chyba, ktorá sa ničím nelíši od tých doterajších. Raz mesačne ich Microsoft opraví nádielkou balíčkov záplat. Tentokrát je však naponáhlo.

Čerstvú bezpečnostnú dieru v prehliadačoch Internet Explorer začali zneužívať útočníci, aby na nechránených počítačoch spúšťali škodlivý kód. Microsoft preto prichádza s nástrojom pre rýchlu úpravu nastavení, ktorý vypne rizikové funkcie internetového prehliadača. Firma tak získa čas na prípravu funkčnej záplaty.

Fix it pomocníka pre ochranu počítača si môžete stiahnuť priamo zo stránky podpory Microsoftu. Určený je pre počítače s operačným systémom Windows na ktorých používatelia pracujú s prehliadačom Internet Explorer 6.0 a vyššie.

Používatelia Internet Exploreru by si mali Fix it nainštalovať, alebo používať iný prehliadač až kým Microsoft nezverejní štandardnú záplatu. Na základe údajov z Fix it programu totiž nájdu bezpečnostnú dieru aj útočníci, ktorí o nej doteraz nevedeli. Už čoskoro ju tak začne ju preto vyžívať oveľa viac autorov škodlivých programov.

Informovala o tom agentúra Reuters.