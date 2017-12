Microsoft prerobil vyhľadávač Bing, chce konkurovať Googlu

Viac príležitostí pre klikanie a lepšie výsledky vyhľadávania. Microsoft sa znovu pustil do vojny s Google.

18. sep 2013 o 9:58 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Podobá sa na Google viac ako v minulosti. Vyhľadávač, ktorým Microsoft roky zvádza boj so svojim rivalom o postavenie na trhu, má v Spojených štátoch novú podobu.

Microsoft ho upravil tak, aby priniesol relevantné výsledky aj tým používateľom internetu, ktorí pri vyhľadávaní nie sú príliš zruční. Nová stratégia sa opiera o rôznorodosť výsledkov a zobrazenie kľúčových informácií bez toho, aby museli používatelia klikať na textové odkazy.

Vývojári vyhľadávača si uvedomujú, že hľadanie už nie je iba vpisovanie slov do textového políčka a prehrabávanie sa stovkami výsledkov. Ľudia skôr žiadajú podstrčiť správne informácie. To má vynovený Bing zvládnuť pre počítače, dotykové panely tabletov i malé displeje smartfónov.

Kombinuje spravodajstvo s článkami, fotografiami a encyklopédiou s výpismi z Facebooku, Twitteru, Blogov a doplnkových služieb, aby mal používateľ na čo kliknúť. Firma sa tak vydala cestou, ktorú už dlhšiu dobu ukazuje vo svojom vyhľadávači Google.

Tým, ktorí sa pokúšajú naladiť na vyhľadávač Bing, však v našom regióne chýba to najdôležitejšie. Kvalitné výsledky vyhľadávaní pri dopytoch na slovenské či české texty. Kým Google berie precízne do úvahy regióny, Bing je natoľko globálny, že mu vo výsledkoch unikajú aj také veci, ktoré inde bijú do očí.

