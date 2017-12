Na vesmírnu stanicu ISS štartuje druhý súkromník

K vesmírnej stanici mieri druhá súkromná firma. V stredu poobede by mala odštartovať nákladná loď Cygnus.

17. sep 2013 o 16:29 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Štyridsaťmetrová štíhla raketa stúpa nahor z odpaľovacej plošiny. Za burácania motorov vynesie dvojstupňový kolos na obežnú dráhu nákladnú vesmírnu loď, ktorá sa po pár dňoch a množstve testov spojí s Medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS.

Bude to hneď niekoľko prvenstiev: vôbec prvý let ku kozmickému laboratóriu z americkej Virgínie a zároveň prvý takýto let súkromnej spoločnosti Orbital Sciences, ďalšej firmy, ktorá po konci programu raketoplánov preberá americké zásobovanie vo vesmíre.

Lietať lacnejšie

Cygnus Do kozmu ju vynesie dvojstupňová raketa Antares. Ponesie 589 kilogramov zásob, môže vyniesť až takmer tri tony. Pri návrate zhorí. NASA si objednal osem misií.

Ak nenastanú komplikácie, v stredu okolo piatej hodiny poobede by mala na testovaciu misiu odštartovať nosná raketa Antares s vesmírnou loďou Cygnus. Ponesie pol tony zásob.

„O tomto sme rozprávali, keď sme hovorili o súkromnej flotile, ktorá prevezme americké zásobovanie vesmírnej stanice,“ zdôrazňuje pre agentúru Reuters Mike Suffredini, programový manažér kozmickej stanice. „Jednoducho ich potrebujeme.“

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) štedro dotuje kozmické aktivity súkromných firiem, pretože by ho to stále malo vyjsť lacnejšie ako jednotlivé lety raketoplánov.

Odhaduje sa, že jeden štart dnes už vyradených kozmických plavidiel stál až do dvoch miliárd dolárov, vývoj programov dvoch súkromníkov však úrad dotoval zhruba sedemsto miliónmi. Takmer za štyri miliardy si od spoločností Orbital Sciences a SpaceX naobjednával zásobovacie lety - Orbital by mal letieť osemkrát, SpaceX dvanásťkrát.

„Myslíme si pritom, že náš Cygnus dokáže podstatne viac, než len doručiť náklad na stanicu,“ dodáva bývalý astronaut Frank Culbertson, viceprezident Orbitalu.

Klesne a zhorí

Ak raketa s nákladnou loďou naozaj odštartujú, Cygnus hned nezakotví pri ISS. Najskôr sa na obežnej dráhe priblíži a absolvuje viacero testov. Až potom dá NASA zelenú, loď zachytí robotické rameno stanice a pritiahne si plavidlo k vesmírnemu laboratóriu. To by sa mohlo stať v nedeľu.

Na obežnej dráhe pripútaná k ISS strávi Cygnus mesiac, potom spolu s odpadkami zhorí v atmosfére. To nákladnú loď najviac odlišuje od kozmického Dragona konkurenčnej firmy. Ten sa dokáže s nákladom vrátiť na zem a pristáť.