Vedci majú dôkaz, globálne otepľovanie spôsobujú ľudia

Počítačové modely súhlasili s dátami zo satelitov iba v jedinom prípade. Ak bol príčinou otepľovania človek.

17. sep 2013 o 16:10 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Na začiatku bola trojica rôznych scenárov. Medzinárodný tím totiž sledoval rôzne počítačové modely, ktoré skúmali zmenu klímy a globálne otepľovanie.

Tie verzie pokrývali prípady, keď na zmenu klímy nemá človek žiaden vplyv, keď do hry vstupujú aj emisie vyprodukované ľuďmi i svet, keď by sa do ovzdušia nedostávali ľudské emisie, ani častice a plyny pochádzajúce napríklad zo sopečných erupcií.

Podľa štúdie v odbornom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences vedci následne porovnali rôzne výsledky s dátami zo satelitov. Zistili, že simulácie sedia so skutočne nameranými hodnotami iba v jedinom prípade - keď je za globálnym otepľovaním vplyv človeka.

„Od polovice sedemdesiatych rokov monitorovali prístroje satelitov globálne zmeny v atmosférickej teplote," píšu vedci v abstrakte k svojej štúdii. „Naše výsledky teraz prinášajú jasné dôkazy o vplyve človeka na teplotnú štruktúru atmosféry."

Nový výskum je pokračovaním toho, ktorý klimatológovia publikovali v roku 1996 v magazíne Nature. Teraz však pracovali odborníci s dátami z ďalších dvoch desaťročí. Výsledkom bolo aj sledovanie ochladzovania v stratosfére a otepľovania v troposfére - čo sú znaky ľudskej činnosti.

„Štandardný argument skeptikov je, že všetky pozorované zmeny možno pripísať prirodzeným zmenám v prírode, najmä aktivite Slnku," hovorí podľa tlačového vyhlásenia Adelaidskej univerzity spoluautor štúdie Tom Wigley. „No my sme ukázali, že pozorované klimatické zmeny nemožno pripísať ani Slnku, ani iným prirodzeným faktorom."

Už v máji pritom iná metaštúdia skúmajúca vedecké výstupy za posledných dvadsať rokov ukázala, že ak sa odborníci vôbec zaoberali príčinou globálneho otepľovania, až 97 percent z nich uviedlo ako príčinu človeka.

doi: 10.1073/pnas.1305332110