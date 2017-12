Microsoft skupuje iPady, vymení ich za svoj Surface

Novým výmenným programom chce Microsoft zvrátiť menší dopyt po svojich tabletoch.

16. sep 2013 o 10:55 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Mali to byť tablety, ktoré by vytiahli nový operačný systém od Microsoftu s dotykovým ovládaním na výslnie technologického sveta. Firma však musela napokon odpísať do strát 900 miliónov dolárov zo skladovej hodnoty vyrobených zariadení.

Microsoft sa snaží dlhodobo zvrátiť slabší dopyt po tabletoch Surface RT a Surface Pro. Najprv to skúšal znižovaním cien, neskôr začal oslovovať na domácej pôde školy a k tomu pridal aj silnú reklamnú kampaň v médiách.

Teraz to firma skúša s novou kampaňou. Oslovuje vlastníkov tabletov od firmy Apple, aby vymenili svoje iPady za tablet od Microsoftu.

Za odovzdaný zachovalý iPad 2, 3 či 4 im firma vystaví poukaz v hodnote minimálne 200 dolárov, ktorý možno využiť ako protihodnotu pri nákupe Surface RT a Surface Pro. Tie firma ponúka v cenách od 349 resp. 799 dolárov v závislosti na konfigurácii.

Chce zmenu pre tých spotrebiteľov, ktorí by si radi vyskúšali vo svojom každodennom živote tabletovú platformu od Microsoftu. Analytici sú však voči tomuto plánu skeptickí.

„Najväčším problémom Microsoftu je slabý ekosystém aplikácií a žiadna ponuka toto obmedzenie nezvráti,“ hovorí podľa BBC Van Baker, analytik so špecializáciou na mobilné zariadenia agentúry Gartner.

„Existuje podstatne viac mobilných aplikácií pre iPady ako pre zariadenia od Microsoftu. To dáva firme Apple konkurenčnú výhodu.“

Kým Apple v prvom kvartáli tohto roku predal 19,5 milióna iPadov, Microsoft sa ich vo všetkých obchodných programoch nezbavil zo skladov vo vyššom počte ako 900-tisíc kusov. V druhom kvartáli už nepredal ani tretinu tohto počtu.

Trh s tabletmi je presýtený zariadeniami s operačným systémom Android, ktorý poznajú ľudia zo svojich smartfónov. Za nižšiu sumu si môžu kúpiť zariadenie, s ktorým dokážu pracovať, pričom na výber majú stovky rôznych modelov.

Informovala o tom britská BBC.