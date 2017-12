Vybrali najškaredšieho živočícha na svete

Za najodpornejšie zviera zvolili ľudia v ankete sliznatú rybu, označovanú tiež anglickým blobfish. Nemá kosti ani svaly.

BRATISLAVA. Zabudnite na pandy, tigre či nosorožce. To, že patria medzi ohrozené druhy, vie každý, v televízii ich vidíte každý druhý deň.

V prírode sú aj iné druhy na pokraji vyhynutia, o ktorých ľudia nevedia len z toho dôvodu, že nie sú také pôvabné. Alebo rovno – sú škaredé.

Svojím spôsobom sú však rovnako výnimočné, a preto si tiež zasluhujú pozornosť.

Beztvárna žubrienka

Práve z dôvodu, aby dali do pozornosti niektoré „ z najneestetickejších detí matky prírody“ vznikla vo Veľkej Británii Spoločnosť na záchranu škaredých zvierat. V piatok predstavila výsledky ankety, v ktorej ľudia vybrali jej najnovšieho maskota. Presnejšie – najškaredšieho živočícha na svete.

Z jedenástich zvierat, ktoré propagovalo cez leto jedenásť komikov na YouTube, nakoniec tisícky ľudí vybrali sliznatú rybu, známu tiež pod anglickým označeným blobfish.

Žije pri pobreží Austrálie v hĺbke od 600 do 1200 metrov. Nie je špeciálne veľká, dorastá do dĺžky 30 centimetrov, no už na prvý pohľad je zrejmé, prečo vyhrala.

„Vyzerá ako veľká beztvárna žubrienka, iba kus bledého rôsolovitého mäsa s napuchnutou uvoľnenou kožou s veľkým nosom a s prasacími, zízajúcimi očami,“ celkom presne charakterizovali tohto živočícha na stránke amerického Národného úradu pre oceány a atmosféru.

Nemá kosti ani svaly

Ako dodáva CNN, túto sliznatú ryba nikto nevidel jesť, no živí sa krabmi a homármi. Potrava jej pritom musí prísť až priamo pod nos – blobfish totiž nemá žiadne kosti a iba minimum svalovej hmoty.

„Tento chlapík sa iba tak necháva unášať nad morským dnom, takže nespotrebuje veľa energie plávaním dookola. Niečo podobné, ako keď vy sa necháte unášať v záchrannej veste,“ napísal podľa portálu NRP americký úrad. Ohrozujú ju najviac rybári, ktorí ju často nechtiac chytia do svojich sietí.

„Už dlhšie sme potrebovali škaredú tvár pre ohrozené zvieratá a som potešený reakciou ľudí. Pridlho boli v žiare reflektorov milé a načechrané zvieratká. Teraz bude sliznatá ryba hlasom oháv, na ktoré sa vždy zabúda,“ povedal podľa National Geographic Simon Watt, britský biológ, komik a prezident Spoločnosti na záchranu škaredých zvierat.

Tlstý vták aj nosatá opica

Pozoruhodní sú aj ďalší finalisti neobvyklej ankety. Je medzi nimi napríklad najťažší papagáj kakapo soví, ktorý nevie lietať a pripomína sovu. Tento tlstý vták si pokojne žil na Novom Zélande, až kým sem nepriviezli kolonisti mačky, ktoré ho začali loviť, čím ho poslali na zoznam ohrozených druhov.

Medzi ďalšie nepekné živočíchy vybrali aj kahaua nosatého. Jeho meno presne vystihuje, prečo sa výzor tejto opice považuje za neestetický. Žije v Indonézii v dažďových pralesoch. Na zozname boli aj kondor kalifornský či lemur z Madagaskaru s desivými očami.