Test Leap Motion: Počítač sa zatiaľ gestám nepodriadi

Škatuľka Leap Motion umožní ovládanie pohybom, no zatiaľ je skôr pre nadšencov ako pre masy.

12. sep 2013 o 23:50 Matúš Paculík

Leap Motion Páči sa nám: revolučný spôsob ovládania, cena Nepáči sa nám: málo dokonalého softvéru, pripravte sa na bolesť rúk Cena: 80 USD / 92 Eur s dopravou na Slovensko Hodnotenie: 7,0

Keď sa na internete prvýkrát objavilo video s ukážkou bezdotykového ovládania počítača, vyvolalo veľkú vlnu nadšenia. Malé zariadenie sľubovalo ovládanie, aké ukázal sci-fi film Minority Report.

Nemusíte byť ani pri počítači a pohybom rúk si listujete v dokumentoch či približujete obrázky. Zariadenie, ktoré to dokáže, sa volá Leap Motion. Za 92 eur vám ho pošlú zo Spojených štátov aj na Slovensko.

video //www.sme.sk/vp/28013/

Škatuľka od zápaliek

Nenápadná hliníková krabička s gumovou spodnou časťou nevyzerá ako najmodernejší systém ovládania. Dizajnom pasuje hlavne k MacBookom, čo ale nie je žiadne prekvapenie. Vo vedení spoločnosti totiž sedí bývalý zamestnanec Apple.

V balení preto nehľadajte ani žiadne zbytočné doplnky. Okrem samotného zariadenia výrobca pribalil len dvojicu USB káblov s rozdielnou dĺžkou a malú brožúrku s informáciami o webových stránkach a potrebnom softvéri.

Hlavná otázka znie, čo sa dá v súčasnosti robiť s Leap Motion. Je to totiž prvé zariadenie svojho druhu, pri ktorom sa očakávajú určité pôrodné bolesti. To priznáva aj samotný výrobca a upozorňuje, že sa v žiadnom prípade nesnaží nahradiť bežné ovládanie.

Jednoduchý štart

Inštalácia zariadenia je jednoduchá a zvládnete ju na niekoľko klikov. Následné zoznámenie sa so základným fungovaním nového systému si budete užívať – príjemná hudba dokáže navodiť dojem, že na stole máte skutočne zariadenie z budúcnosti.

Výrobca Leap Motion dodáva so zariadením aj aplikáciu Airspace, ktorá sprístupní použiteľné hry či programy, ktoré rozumejú pohybovému ovládaniu. Ich počet sa ráta na stovky, pričom len hier je už skoro 60. Väčšina z nich je určená pre obidve platformy Windows a Mac, no nájdu sa aj výnimky, ktoré spustíte len na jednej z nich.

Diskutabilná je ale ich kvalita. Väčšinu softvéru v obchode totiž tvoria jednoduché hry, prepracovaných programov a kvalitnejších hier je len pár.

Systém neovládnete

Čo nemôžeme zariadeniu uprieť, je presná a rýchla detekcia pohybu prstov vašich rúk. Základ je skvelý, rovnako aj vývojové prostredie pre tvorbu a úpravu aplikácií. Naša nasledujúca kritika preto smeruje hlavne k vývojárom, ktorí nedokážu správne využiť možnosti zariadenia, prípadne sa ho snažia využiť nesprávnym smerom.

Prvé hodiny s Leap Motion budete mať zmiešané pocity. Niečo tu funguje okamžite na prvý pokus, niečo musíte trénovať a niektoré aplikácie budete kvôli frustrácii radšej ignorovať. S Better Touch Tool si môžete nastaviť reakcie systému pre každý jeden pohyb, no zložitosť nastavenia je iritujúca. Viac nám vyhovovala aplikácia Touchless for Mac, no ani s ňou sme nedokázali plnohodnotne nahradiť myš.

Najviac zábavné sú rôzne jednoduché hry na čele so známou Cute the Rope, ktorú poznáte zo svojich tabletov a smartfónov. Úžasne pôsobia výukové programy v ktorých si napríklad môžete otáčať a rozoberať detailne spracovanú ľudskú lebku. Efektný spôsob, ako oživiť pre niektorých študentov nudnú tému.

Najsilnejší dojem v používateľovi zanechá ovládanie gestami v Google Earth. Je síce citlivé, ale s trochou cviku môžete otáčať zemeguľu, pohybovať sa v mapách či v panoramatických snímkach StreetView.

Možno nabudúce

Leap Motion je jedinečné zariadenie, aké inde nenájdete. Jeho potenciál je obrovský a navyše si ho vďaka nízkej cene môže dovoliť skutočne každý. Revolúcia v ovládaní sa ale ešte nekoná a je možné, že tento spôsob ovládania postihne rovnaký osud, ako 3D televízory.

Výrobca zariadenia má pritom priestor, aby so zariadením na trhu prerazil. Cenou je totiž dostupné naozaj každému priemernému používateľovi počítača a nájsť ho môžete aj pri niektorých notebookoch od HP a Asus.

Zatiaľ je Leap Motion len zariadenia, s ktorým strávite desiatky minút, nanajvýš pár hodín, pri blbnutí a hraní sa jednoduchých hier či cestovania v Google Earth. Aj preto je dnes Leap Motion skôr pre technologických nadšencov ako pre bežných používateľov. Tí si budú musieť počkať na ďalšiu generáciu.