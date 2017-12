Voyager opustil slnečnú sústavu, potvrdila NASA

Sonda z roku 1977 ako prvý ľudský výtvor dosiahla vlani medzihviezdny priestor. Je to historický skok, tvrdia vedci.

12. sep 2013 o 21:52 Tomáš Vasilko

HOUSTON, BRATISLAVA. Keď o niekoľko storočí bude pre ľudí slnečná sústava malá a rozhodnú sa objavovať iné hviezdy, mnohí si možno spomenú na ten deň.

Písal sa 25. august 2012, keď prvý ľudský výtvor opustil vesmír, kde prevláda Slnko, a vstúpil do úplne neznámeho priestoru medzi hviezdami.

Sme tam

Vyše roka vedci vášnivo diskutovali, či sonda Voyager 1,ktorú vypustili v roku 1977, aby skúmala Jupiter a Saturn, skutočne dosiahla medzihviezdny priestor. Vo štvrtok vyriekla NASA, zdá sa, definitívny verdikt.



„Teraz môžeme odpovedať na otázku, ktorú sme si všetci kládli. Sme už tam? Áno, sme,“ povedal šéfvedec misie Ed Stone podľa stránky NASA, s tým, že sa tak stalo vlani v auguste.

Mnohí to prirovnávajú k míľnikom ľudstva ako oboplávanie Zeme či prvým krokom človeka na inom vesmírnom telese. Rozhodujúci dôkaz priniesla štúdia Dona Gurnetta z Univerzity v Iowe, ktorú uverejnil v magazíne Science.

Podľa nej prítomnosť sondy v medzihviezdnom priestore dokázal masívny výbuch slnečného vetra zo Slnka. Keď dosiahol v apríli 2013 Voyager 1, ukázal, že sa sonda pohybuje v hustejšom priestore. Je vonku.

Kam presne sa dostal Voyager 1? Medzihviezdny priestor je oblasť, kde už neprevládajú častice od nášho slnka. Priestor je asi 40-­krát hustejší ako okraj heliosféry, ako sa hovorí bubline, ktorú ovládajú slnečné častice. Je tam tiež oveľa chladnejšie. „Je to prvýkrát, čo začíname skúmať vesmír medzi hviezdami,“ dodal pre BBC Stone.

Stále v slnečnej sústave

Podľa vedcov sa však nedá hovoriť o tom, že Voyager 1 opustil slnečnú sústavu. Aj tím NASA, keď oznamoval prelomový krok, sa tomu šikovne vyhol. Ak slnečnú sústavu definujeme ako priestor, kde má vplyv slnečná gravitácia, tak Voyager dosiahne definitívny okraj za desaťtisíce rokov.

Pred ním je napríklad obrovský Oortov oblak komét, ktorý dosiahne za 300 rokov. „Je to akoby ste vyšli z domu, no stále ste neopustili pozemok,“ porovnával Phil Plait zo Slate.com.

To už Voyager dávno nebude vysielať údaje. Jeho 23­watový vysielač, silný ako žiarovka v chladničke, vydrží tak do roku 2020 či 2025. Stále je to dosť času na skúmanie dosiaľ neznámeho priestoru medzi hviezdami. Na to, že Voyager 1 mal mať životnosť päť rokov, je to skutočne výnimočný úspech jednej sondy.