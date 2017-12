Bezdrôtová nabíjačka nabije mobil kdekoľvek v miestnosti

Vývojári našli spôsob ako využiť WiFi pre nabíjanie mobilov bez káblov. Na vzdialenosť niekoľkých metrov.

12. sep 2013 o 10:10 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Technologický startup Ossia chce už o dva roky ponúknuť nevídaný komfort pri nabíjaní smartfónov, tabletov a ostatnej osobnej techniky. Stačí len vojsť do miestnosti a kontrolka nabíjania sa rozsvieti bez ohľadu na to, či zostane mobil vo vrecku, vyložíte ho na stôl alebo uložíte do zásuvky.

Vývojári s odvahou hovoria o 10-metrovom dosahu ich nabíjacej centrály, ktorá na takúto vzdialenosť dokáže zaistiť 1-wattový odber pri nabíjaní. Vo svojom prototype využívajú 2.4-giahertzové frekvenčné pásmo, ktoré slúži pre bezdrôtový prenos dát cez WiFi a Bluetooth, či ohrievanie pokrmov v mikrovlnnej rúre.

Ich prístup sa s doterajšími zariadeniami líši v tom, že namiesto jedinej vysielacej antény ich používa až tri tisícky. „Čím viac vysielacích antén sa použije, tým je účinnosť vyššia“ – komentuje novinku šéf spoločnosti Hatem Zeine. Každá z antén je natočená iným smerom a tak vďaka početným odrazom v miestnosti prenikne signál nesúci energiu na ktorékoľvek miesto.

Patentovaná technológia ktorej podstata je vo formovaní signálu nesúceho energiu je vo vývoji, kde hľadajú tvorcovia tohto projektu cestu k znižovaniu výrobných nákladov a zvyšovaniu efektívnosti. Preniesť 1 watt na 1 meter nie je problémom, súčasné regulácie umožňujú bez licencovania prevádzkovať v tomto pásme vysielače do výkonu 4 wattov.

Ak však treba preniesť 1 watt energie na 10 metrov, vysielací výkon by už musel byť 100-wattový. Pre porovnanie, USB 2.0 porty väčšiny počítačov ponúkajú na výstupe energiu pre 0,5 wattový odber.

Informoval o tom list The Register.