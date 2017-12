Slováci objavili v Guatemale najstarší mayský nápis

Vzácnu stélu takmer vyhodili, najskôr ju považovali za obyčajný kameň.

11. sep 2013 o 21:07 Rudolf Sivý

BRATISLAVA. Slovenský archeológ Daniel Kendrala objavil v guatemalskej oblasti Uaxactúnu prastarý mayský nápis.

Slovenská výprava tvrdí, že ide o doteraz najstarší nápis. Prepísali by tak dejiny jednej z najstarších svetových civilizácií. Nápis podľa odhadov archeológov pochádza z rokov 100 pred našim letopočtom až 100 po našom letopočte.

Kendrala patrí do tímu vedcov Slovenského archeologického a historického inštitútu (SAHI), ktorý skúma mayskú civilizáciu v Guatemale od roku 2009. „Bolo to veľká náhoda. Najskôr to vyzeralo ako obyčajný kameň, ktorý vyhodili na kopu s ostatnou suťou. Až pri kontrole sme zistili, že to nie je iba kameň,“ hovorí archeológ Peter Valent zo SAHI.

Možno ide o kalendár

Ide o osem vytesaných hieroglyfických znakov v stĺpci pod sebou, na ktorých sa ešte zachovali stopy červenej farby.

„Hoci kamenné stély, ako pamätníky víťazstiev kráľov alebo osláv rôznych výročí, nie sú v mayských mestách ničím výnimočným, archeologický kontext nálezu jednoznačne ukazuje na obdobie medzi rokmi 100 pred Kristom až 150 po Kristovi čo je úplne unikátne,“ uviedol v tlačovej správe vedúci tímu profesor Milan Kováč.

Vedci zatiaľ nevedia čo je na vzácnej stéle napísané. Valent hovorí, že ide o kombináciu „číslic a písmen“. Špekulovať o význame nechcel, je zrejme písaný v staršej mayčine, ako je doposiaľ známa.

“Žiaľ, jeho forma je taká ranná a bez známych vzorov, že s jeho dešifrovaním budeme mať problémy. Sú tam určité podobnosti s nápismi na stenách v San Bartole, ktoré pochádzajú z toho istého obdobia, a ktoré by mohli indikovať, že máme pred sebou kalendárny záznam. Číslovky ani znaky však nezodpovedajú tomu, čo Mayovia používali neskôr,“ priznal Kováč.

Tím SAHI pri práci v Uaxactúne

Odkryli "stratené" mestá

Archeológovia zo SAHI objavili od roku 2009 aj päť „stratených“ mayských miest a dal im vlastné názvy. Medzi nimi je napríklad Bolontun (v preklade „deväť kameňov“) s možno najstaršou mayskou podobou božstva vôbec. Tretím významným objavom tímu pod vedením profesora Milana Kováča bolo odhalenie dvoch štukových masiek v Uaxactúne, kde každá z nich dosahuje dĺžku 20 metrov.

Pochádzajú približne z prvého storočia po Kristovi a podľa archeológov je pravdepodobné, že ide o najväčšie mayské štukové masky, ktoré sa doteraz podarilo nájsť. Masky majú v centre obrovskú hlavu s jaguárími črtami, ktorá môže reprezentovať Slnko v podsvetí, po stranách sa nachádzajú hady, ktoré môžu reprezentovať Mliečnu cestu alebo Venušu.

„Všetky lokality sa nachádzajú v pralese. Je to súvislá plocha o rozlohe ako západne Slovensko. Pred tisícročím však patrila k najviac osídleným oblastiam,“ opísal Valent. Prečo zanikla mayská civilizácia ešte archeológovia nevedia. Podľa neho išlo o kombináciu vojen, možných klimatických zmien a toho, že mestá nezvládli vysoký nápor obyvateľov.

Vedúcí tímu archeológov zo SAHI profesor Milan Kováč (vpravo) pri odkrytí štukovej masky.

Podobne ako v Grécku

„Mohli by sme to porovnať so situáciou v egyptológií. Ešte stále objavujeme politické dejiny miest a vzťahy medzi nimi, pretože zrejme fungovali systémom mestských štátov,“ hovorí Valent. Prirovnal by to starovekému Grécku, kde medzi sebou súperili zoskupenia okolo Sparty a Atén.“

Valent priznáva, že im chýbajú písomné pamiatky, pretože každý jeden nápis môže spomínať neznámych kráľov alebo mestá.

Výskum je financovaný zo súkromných zdrojov, archeológovia majú v Guatemale licenciu do roku 2015. „Cieľom je zmapovať mayskú kultúru tak, že dokážeme rekonštruovať ich dejiny, zistiť funkciu architektonických štruktúr," uzatvára Peter Valent zo Slovenského archeologického a historického inštitútu.

Nákres mayskej stély