Ricoh sníma sférické panorámy na jeden klik

Už žiadne pozeranie do hľadáčika. Jeden klik a v mobile máte fotografiu všetkého čo okolo vás je.

11. sep 2013 o 11:10 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. Možno sa vám to stalo už viackrát. Snažili ste sa na dovolenke odfotografovať pôsobivé ulice mesta či krásy prírody a na snímkach vyzerali nudne a fádne. Možno ani panorámy prácne zložené v počítači nevyzerali omnoho lepšie. Ricoh tvrdí že má riešenie na vaše sklamanie.

Theta je nový fotoprístroj, ktorý je vybavený dvojicou širokouhlých objektívov. Tie sú umiestnené na oboch jeho stranách tak, aby dokázali v každom momente nasnímať 360-stupňovú sférickú panorámu. Svet svojim zrakom zaznamenajú ako guľu na ktorej povrchu sa odráža všetko čo môžete vidieť.

Obrazové dáta zoskupí fotoprístroj do 5-megapixelovej snímky, ktorú je potom možné prezerať pomocou softvéru tak, akoby ste stáli na mieste a otáčali hlavou okolo seba.

Keďže Theta má tvar väčšieho USB kľúča a vlastný displej nemá, fotografie odosiela bezdrôtovo do iPhonu s predinštalovanou aplikáciou. Tá sa postará ako o zobrazenie tak aj o zdieľanie na internete.

Výrobca za svoju novinku pýta 399 eur a v predaji by sa mohla objaviť už na budúci mesiac. Očakáva dopyt zo strany fotonadšencov, cestovateľov a turistov, ktorí chcú zachytiť pôsobivé miesta v ich prirodzenej kráse.

Ricoh Theta je automatom s pevným ohniskom optiky, ktorá sníma ostré zábery v rovine od 10 cm do nekonečna. Citlivosť snímačov prispôsobuje v rozsahu od 100 do 600 ISO podľa osvetlenia a snímky ukladá do 4-gigabajtovej zabudovanej pamäte. Akumulátor má kapacitu na zosnímanie 200 až 250 fotografií.

Informoval o tom denník Daily Mail.