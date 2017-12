História – Revue o dejinách spoločnosti, 2/2001

Už druhé číslo momentálne dvojmesačníka nová História (Revue o dejinách spoločnosti, ktorá vznikla po odchode väčšiny redakcie z Historickej revue) potvrdilo, že „provokatívne proroctvo o jednom čísle a dosť sa nesplnilo“ – ako trefne poznamenáva v príhov

21. jún 2001 o 0:00

ore jej vedúci redaktor dr. Dušan Škvarna. Vzhľadom na obsah čísla a úroveň príspevkov by to aj bola škoda – lebo nájsť si v poslednom či ostatnom čísle „svoju“ historickú parketu nemôže byť problémom pre žiadneho záujemcu o nielen slovenské a nielen staršie dejiny. Čitateľská prechádzka číslom je aj prehliadkou nemalého historického priestoru, rozpadom ríše Hunov napríklad počnúc (P. Bystrický) a zrušením Štátnej bezpečnosti končiac (J. Pešek). Autori novej Histórie nebývajú izolovaní iba v konkrétnom časopriestore, ale presahujú aj do dneška, ako napríklad M. Hurbanič v texte o srbskom národnom mýte – bitke na Kosovom poli. Zaujmú aj príspevky o podobách ekonomického nacionalizmu (R. Holec) či záverečnom dejstve druhej svetovej vojny (Z. Katreba) a pútavým ozvláštnením revue sú i drobné príspevky o menej kľúčových prvkoch ľudských dejín (ako je napríklad cesta USA k prohibícii, glosa o stredovekých záchodoch či ako sa stal čert súčasťou slovenskej frazeológie). Tretie číslo je už v tlači – čo je ďalšia dobrá správa. (rk)