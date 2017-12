Ako si pripraviť probiotický výrobok

Jogurty si môžete urobiť aj doma a nemusíte mať ani jogurtovač. Stačí, ak máte termosku alebo obyčajnú perinu. Na prípravu potrebujete mlieko a kúpený biely jogurt, najlepšie probiotický (v pomere 1 liter mlieka k 1 vrchovatej lyžici bieleho jogurtu).

21. jún 2001 o 0:00

Postup: V hrnci dáte hriať mlieko. Ideálna teplota pre rast jogurtových baktérií je 43 až 45 °C. Ak nemáte teplomer – mlieko by malo byť také teplé, aby ste v ňom 10 sekúnd udržali malíček. Z teplého mlieka odoberte za varechu do šálky a rozmiešajte v ňom 1 vrchovatú lyžicu bieleho jogurtu. Potom obsah šálky prelejte späť do hrnca a premiešajte. Jogurtové baktérie potrebujú na rast niekoľko hodín tepla a pokoj. Konštantnú teplotu udržíte tak, že uzavretý hrniec dáte do tepla, napríklad pod perinu, alebo jeho obsah prelejete do termosky. Dajte pozor, aby sa potom s hrncom či termoskou nehýbalo. Obvykle trvá 4 až 8 hodín, kým jogurt stuhne. Hneď, ako je hotový, ho ochlaďte, trebárs vložením do chladničky, inak budú baktérie pokračovať v konzumácii mliečneho cukru a jogurt do dvoch dní skysne.

Váš jogurt by mal zostať dobrý 4 až 5 dní. Môžete si z neho tiež trocha odložiť pre prípravu novej dávky. Ak jogurtová kultúra slabne, nahraďte ju novo zakúpeným jogurtom.