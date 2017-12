3D nahrádzajú zakrivené obrazovky televízorov

Na veľtrhu spotrebnej elektroniky dominovali zakrivené televízory či výkonné fotomobily.

9. sep 2013 o 21:30 Matúš Paculík

BERLÍN, BRATISLAVA. Stovky nových televízorov, fotoaparátov a smartfónov na vás pozerajú z každého rohu jedného z najdôležitejších veľtrhov spotrebnej elektroniky v Európe. V Berlíne na veľtrhu IFA ponúkajú výrobcovia bielu aj čiernu techniku.

1. Zakrivený televízor

Nebolo to dávno, čo bol každý veľtrh spotrebnej elektroniky oblepený logom 3D. O priestorový obraz nakoniec ľudia záujem nemajú a preto výrobcovia skúšajú nový trend – zakrivené obrazovky.

Kým obrovský OLED od LG je len v štádiu prototypu, spoločnosť Sony už pripravuje finálne kusy modelu KDL-65S990A. Podľa výrobcu zakrivením obrazovky získa film väčšiu hĺbku a vtiahne vás skôr do deja. Prví zákazníci to zistia ešte tento rok, stáť ich to bude rovných 4-tisíc dolárov.

2. Z notebooku na tablet

Vyzerá ako klasický notebook, no jeho displej môžete preklopiť až o 360 stupňov a razom sa z neho stane tablet. Ultrabook Lenovo Yoga si v prevej verzii získal zaslúženú pozornosť a veľtrhu IFA preto výrobca predstavil jeho druhú generáciu.

Tá má okrem zlepšeného hardvéru zaujať displejom s jemným rozlíšením 3200 x 1800 bodov, čo je štvornásobne viac v porovnaní s prvou generáciou.

3. Odolný fotomobil

O vreckové fotoaparáty opadol záujem, nahrádzajú ich smartfóny. Nokia už skúšala preraziť s fotomobilom, no zastaraný Symbian si nedokázal nájsť zákazníkov.

Zmenou má byť 41-megapixelová Nokia Lumia 1020 a v Berlíne predstavený smartfón Sony Xperia Z1. Má síce „len“ 21-megapixelový snímač, no pre kvalitu fotografií je dôležitá jeho veľkosť, objektív a výkonný procesor. Výrobca zdvojnásobil kapacitu batérie a telo odolá vode.