Úspešný slovenský nápad: Načítavať faktúry má automat

Nikdy nebudú mať všetky faktúry rovnaký štandard. No to nie je dôvod, aby ich do účtovníctva manuálne vkladali ľudia.

9. sep 2013 o 21:30 Martina Raábová

DataMolino dokáže spracovať faktúry, ktoré majú rôzny výzor a údaje z nich ďalej posunúť napríklad do účtovného programu.

Písmo: A - | A + 74 0 BRATISLAVA. Nahrávate každý večer faktúry do účtovníctva? Čoskoro sa vám život možno značne uľahčí. Postačí, ak e­mailom odošlete doklady a svoj čas môžete venovať rodine či priateľom. Už dnes môžete nafotením grafického QR kódu cez smartfón jednoducho zaplatiť faktúru alebo údaje z nej nahrať do účtovného softvéru. Takéto grafické kódy začínajú na svoje faktúry umiestňovať veľké aj malé spoločnosti, ako napríklad Bratislavská vodárenská spoločnosť, poisťovne Union či Axa, mobilný operátor či regionálny operátor Antik Telecom. Slovenské banky zasa v marci prijali Pay by square ako štandard na ukladanie platobných informácií do QR kódov a postupne pribúda podpora na čítanie týchto kódov v bankových aplikáciách. „Platenie pomocou načítania QR kódu vám dnes v mobilnom bankovníctve umožňuje Slovenská sporiteľňa, ČSOB, UniCredit či Prima banka,“ hovorí šéf firmy Forsys Andrej Glézl. Od septembra by podľa neho mala nabehnúť na tento systém aj VÚB a Tatra banka. S pomocou štátu Glézlova začínajúca firma vlani uspela v rámci štátneho programu pre začínajúcich novátorských podnikateľov, vďaka čomu získala dva mesiace skúsenosti v Silicon Valley. V Spojených štátoch sa rozhodli posunúť vývoj elektronických faktúr ďalej a vytvorili službu DataMolino. Tá umožní automatické spracovávanie faktúr aj malým a stredným podnikateľom či živnostníkom. „Chceme uľahčiť prácu podnikateľom aj účtovníkom,“ vysvetľuje Glézl. „Pre nich sa nekončí deň zaplatením faktúr. Potrebujú ich aj zaúčtovať.“ Podľa jeho slov už niekoľko spoločností tlačí na svoje faktúry grafické kódy, ktoré umožňujú faktúru zaplatiť alebo rovno nahrať do účtovníctva. Stačí naskenovať či pomocou aplikácie načítať kód a pár kliknutiami dostanete faktúru tam, kam potrebujete. Nespoliehať sa na QR kódy Čo však klienti, ktorí majú niekoľko stoviek faktúr mesačne a nie všetky obsahujú QR kódy? „Na ceste vývoja sme pochopili jednu vec. Je ťažké docieliť, aby každá faktúra obsahovala grafický QR kód,“ tvrdí Glézl. Vytvorili preto systém, za ktorý veľké podniky platia tisíce eur, ktorý automaticky načíta údaje z faktúr v reálnom čase. „DataMolino funguje na princípe podpory klienta. Ten nám pošle na registrovanú e-mailovú adresu všetky svoje faktúry a my ich v tom momente začneme spracovávať,“ opisuje Glézl. Informácie tak dostanú z faktúry von a pripravia ich na nahratie do príslušného softvéru. „Takto nie sme závislí od toho, či je na faktúre QR kód, alebo nie. Bez ohľadu na to vieme dáta spracovať.“ Veľký trh Firma sa so svojím novým produktom momentálne zúčastňuje na investičnom programe Wayra, cez ktorý podporuje začínajúcich podnikateľov Telefónica. Glézl sa o dopyt po službe neobáva, hoci nie sú sami, ktorí na takom systéme pracujú. „Vieme o niekoľkých spoločnostiach, ktoré sa podobnej problematike venujú,“ priznáva Glézl. Teší ho však veľkosť trhu. V Únii sa z tridsiatich miliárd faktúr ročne elektronicky spracováva len desatina. „Keď sme začínali, nechceli sme kompletne zmeniť svet, aby boli odrazu veci lepšie. Akceptujeme, že svet nejakým spôsobom funguje a mení sa postupne. A v tomto svete chceme poskytovať našu službu čo najrýchlejšie a najlepšie,“ hovorí o cieľoch spoločnosti. V desaťčlennom tíme majú aj ľudí s reálnymi skúsenosťami. „Jedného dňa som si povedal: a dosť,“ smeje sa profesionálny účtovník Martin Vician, jeden zo zakladateľov, u ktorého skrsla idea zjednodušenia života účtovníkov pri prepisovaní faktúr.