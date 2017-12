Americká NASA prišla o sondu, Deep Impact nereaguje

Vesmírna sonda neodpovedá na povely. Ak má nesprávnu orientáciu, mohla by prísť o energiu.

6. sep 2013 o 14:50 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Jej pôvodnou úlohou bolo sledovať zloženie kométy. Preto v roku 2005 narazil impaktor do telesa 9P/Tempel a vesmírna sonda Deep Impact sledovala následky.

Teraz však stratil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) s kozmickým zariadením kontakt. Už od polovice augusta sa sonda nehlási, pravdepodobne nekontrolovane rotuje vesmírom.

Podľa blogu magazínu Nature sonda, dnes súčasť novej misie Epoxi na skúmanie exoplanét a komét nereaguje na pokusy inžinierov uviesť ju do hibernácie či takzvaného bezpečného stavu.

NASA predpokladá, že problémom je softvérová chyba, ktorá mohla viesť k reštartu riadiaceho počítača vesmírnej sondy. Úrad sa cez víkend znovu pokúsi so sondou nadviazať spojenie.

Ak sa to nepodarí, mohla by práca sondy v kozme skončiť. Záleží to však od orientácie zariadenia a toho, či mu solárne panely dodávajú potrebnú energiu. Ak sú panely otočené nesprávne, do pár dní by sonda prišla o energiu.

Problémy so sondou už majú prvé následky. Vedci napríklad nedostali očakávané nové zábery kométy ISON, ktorú by sme zo Zeme mohli pozorovať na konci tohto roku aj bez ďalekohľadov.