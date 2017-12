Samsung ukázal Galaxy Gear, sú sklamaním

Inteligentné hodinky od Samsungu fungujú iba s ďalším zariadením od tejto firmy.

5. sep 2013 o 9:20 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. Najlepšou správou je, že nevyzerajú až tak zle, ako to naznačovali rôzne prototypy. Tak komentujú odborníci nové inteligentné hodinky Galaxy Gear, ktoré v stredu večer predstavila spoločnosť Samsung na veľtrhu elektroniky v Berlíne.

Majú byť akýmsi medzikrokom medzi skutočným smartfónom a obyčajnými hodinkami bez nejakých zvláštnych funkcií. Predávať by sa mohli už od konca septembra a ich uvádzacia cena sa odhaduje na čosi viac ako dvesto eur.

Sklamanie?

Majú dotykový displej, pevne osadený náramok a v ňom zabudovaný fotoaparát. Tak vyzerajú múdre hodinky, ktoré však nefungujú bez smartfónu.

Dokážu síce prevádzkovať aplikácie – no v skutočnosti to je iba zariadenie, ktoré je pevne spárované so smartfónom a je jeho predĺženou rukou. Telefón tak nemusíte vyberať z vrecka či tašky, ak si chcete pozrieť prichádzajúce správy, informácie o počasí alebo notifikácie zo sociálnych sietí.

„Zákazníci môžu byť trochu sklamaní, keď zistia, že tieto inteligentné hodinky sú závislé od spárovania s iným smartfónom či tabletom od Samsungu a s Androidom,“ komentuje to podľa BBC Chris Green, technologický analytik spoločnosti Davies Murphy.

„A to namiesto toho, aby boli kompletne samostatným zariadením, v ktoré mnohí zákazníci dúfali.“

Budú počúvať

Hodinky majú OLED displej s uhlopriečkou 1,63 palca, štyri gigabajty úložného priestoru a 800-megahertzový procesor, na ktorom rovnako beží Android.

Mali by zvládať aplikácie, ktoré teraz ponúknu rôzne skupiny vývojárov. Ovládať sa budú aj hlasom – a to vrátanie diktovania esemesky.

Samsung je jedným z prvých veľkých hráčov na trhu, ktorý sa rozhodol ukázať hotový produkt. Očakáva sa však, že iné spoločnosti vrátane Applu by mohli prísť so zásadnejšími nápadmi.