Pozrite si šesť najdrahších aplikácií pre Android

Zaplatíte za ne vyše 150 eur, no ich využitie je nulové. Viac zábavy si užijete aj zadarmo.

5. sep 2013 o 20:50 Matúš Paculík

Kým v obchode pre mobilné zariadenia Apple nájdete aplikácie za tisíc dolárov (pozrite si päť najdrahších aplikácií pre iPhone), v Google Play miniete výrazne menej. Dôvodom je nižší cenový strop, stanovený na dvesto dolárov.

Tie najdrahšie aplikácie sú ale aj tu úplne zbytočné, s extrémne nadhodnotenými cenami. Ku každej z nich totiž nájdete kvalitnejšiu alternatívu dostupnú zadarmo, prípadne za necelé euro.

Vuvuzela World Cup Horn Plus

Najotravnejší zvuk spájajúci sa so športom, to je vuvuzela. Africký hudobný nástroj znepríjemnil majstrovstvá sveta vo futbale pred tromi rokmi.

Tisíce fanúšikov na štadiónoch kazili život hráčom, rozhodcom, ale aj divákom pri televízoroch. Za 150 eur si môžete pripomenúť tieto časy jednoduchou aplikáciou, ktorá v markete zostala aj po rokoch zabudnutá. Vývojári ale môžu byť spokojní, zakúpilo si ju viac ako 50 (azda opitých) fanúšikov futbalu.

Cena: 151 eur

The Rob and Joe Show

Rozhlasová relácia za 150 eur? Je vraj zábavná a jej hlavní protagonisti si robia srandu aj z politikov. Samotná aplikácia je len jednoduchým zoznamom už vysielaných relácií, pričom vám umožní si ich kedykoľvek vypočuť. Majitelia mobilných zariadení od Apple si môžu zhodnú aplikáciu stianuť v iTunes zadarmo.

Cena: 151 eur

Deduce – Grandmaster Edition

Hra dynamickejšia ako piškvorky, no zároveň zložitá ako šachy. Jednoduchosť pravidiel hru sprístupňuje hráčom už od štyroch rokov, hlási oficiálny popis k hre.

Podobných hier s podpriemernou grafikou je plný obchod, no všetký sú buď zadarmo, alebo za minimálny poplatok. Sto eur tu určite nie je opodstatnená cena. Svoje výsledky si môžete porovnať so zvyšnými hráčmi, no keďže si hru zakúpilo len pár ľudí, budete určite v prvej päťke najlepších hráčov.

Cena: 100 eur

Live Clock Pro

Hodinky ako pozadie za 100 eur? Funkčne jednoduchá aplikácia vás obšťastní štvoricou rozdielnych štýlov a štyrmi pozadiami. V obchode nájdete len veľmi jednoduchý popis oznamujúci, že aplikácia vyzerá pekne a šetrí batériu.

Zadarmo si môžet stiahnuť aj verziu Live Clock, no rozdiely budete hľadať márne. S novším systémom aplikácia odmieta fungovať.

Cena: 100 eur

I'm Rich!! (White Diamond)

Nemá žiadnu reálnu funkciu, len pridá na plochu ikonku diamantu. Tá má predstavovať symbol lásky, sily a všetkého možného - vrátane toho, že ste extrémne bohatý. Veď kto iný by si mohol dovoliť vyhodiť peniaze von oknom za zbytočnú vec?

Aplikáciu si môžete kúpiť vo viacerých verziách, od modrého diamantu (je zadarmo), cez ružový za 9 eur až po strieborný, ktorý vás vyjde na 90 eur. Čierny diamant už v obchode nie je, no vývojár ho ponúkal za rovných 200 dolárov.

Cena: 90 eur

5-Minute Emergency Med Consult

Jediná užitočná aplikácia v našom výbere. No sľuby o tom, že sa z vás za päť minút stane doktor, berte s rezervou. Nájdete tu vyše 600 praktických informácií, pomocou ktorých môžete rýchlo zistiť informácie o vašich zdravotných problémoch.

Nečakajte tu pekné grafické spracovanie či množstvo pomocných obrázkov. Aplikácia je relatívne malá, zakúpilo si ju menej ako 50 používateľov. Obdobných programov je v Google Play viacero, výrobcovia za ne pýtajú aj vyše 100 eur.

Cena: 78 eur

