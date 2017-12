Staroveký Egypt s faraónmi vznikol rýchlejšie

Výskum sa začal náhodou – v spoločnej kancelárii

Publikovaná štúdia je jedným z výstupov rozsiahleho projektu, ktorý navrhli v Oxforde v deväťdesiatych rokoch a vznikol náhodou. Pre nedostatok miesta sa totiž o kanceláriu museli podeliť egyptológ a odborník na rádiouhlíkové datovanie.

Takto vznikol nápad overiť chronológiu Egypta na základe rádiouhlíkových dát.

Skúmať srsť

Vyskytli sa síce aj podobné projekty (napríklad rádiouhlíkové datovanie papyrusov, pri ktorých je známe ich historické datovanie), ale tento projekt rozsahom prekonal všetky ostatné - vďaka veľkému grantu z britskej Leverhulmeho nadácie.

A čo je tiež dôležité, projekt analyzoval vzorky, ako je zvieracia srsť, ktoré poskytujú spoľahlivejšie dáta, ako napríklad vzorky dreva, pretože drevo bolo v Egypte i v Núbii vzácne, a preto sa často skladovalo a recyklovalo. Vzorky poskytla dvadsiatka svetových múzeí, no žiadne z Egypta.

Predbežné výsledky tohto projektu sa prezentovali na konferencii v Prahe v roku 2007. Havným výstupom je zborník Radiocarbon and Chronologies of Ancient Egypt publikovaný v Oxforde, aj so štúdiou českého egyptológa M. Bártu o chronológii 5. a 6. dynastie na základe nových poznatkov z prírodovedného datovania.

Skrátiť obdobie

Nové poznatky o chronológii predynastického a včasnodynastického obdobia nespôsobujú zásadnú revolúciu. Dokonca potvrdili starý odhad, že 1. dynastia vznikla niekedy okolo roku 3100 pred naším letopočtom.

Skrátili však datovanie počiatku nakádskej kultúry o 300 až 400 rokov.

Ukazujú, že spoločenské procesy, o ktorých sa egyptológovia domnievali, že prebiehali pomaly a postupne, mali rýchlejší priebeh.

Výsledky však budú podrobené kritike, no naša predstava o spoločenskom vývoji a vzostupe staroegyptskej civilizácie bude presnejšia a budeme lepšie rozumieť zmenám materiálnej kultúry, najmä keramiky, ktorá ostáva najdôležitejším a najlacnejším prostriedkom datovania.

Autor pôsobí na Českom egyptologickom ústave Karlovej univerzity

Martin Odler