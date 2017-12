Domény bez bodiek nebudú

Bodky sa z označenia domén nevytratia. Koordinátor na zmeny v systéme nepristúpi.

4. sep 2013 o 10:42 Milan Gigel

MARINA DEL REY, BRATISLAVA. Znelo to ako svet nezaťažený počítačovými pravidlami. Vpíšete do internetového prehliadača slovo hľadaj (http://hľadaj) a pred vašimi očami sa otvorí internetová stránka firmy, ktorá si pre svoj vyhľadávač túto doménu zaregistrovala. Takýto sen sa snažil Google odprezentovať pre zmenu súčasných pravidiel týkajúcich sa doménového priestoru.

Trvalo nejaký čas, kým sa po zamietnutí zo strany IAB k návrhu vyjadrila organizácia ICANN, ktorá je celosvetovým koordinátorom.

Pre obavy zo zníženia bezpečnosti domény bez bodiek nebudú. Súčasný DNS systém, ktorý prekladá názvy domén na IP adresy zariadení v internetovej sieti, by vyžadoval úpravy, ktoré by mohli otvoriť cestu podvodníkom a špekulantom pre prienik do počítačov.

Návrh bol zamietnutý s presvedčením, že súčasný systém je dobrý v takom stave, v akom je. Diskusie o bodkách sa začali objavovať od chvíle, kedy ICANN otvoril priestor pre registráciu domén prvej úrovne.

Celkovo bolo zaregistrovaných 1930 prihlášok, z ktorých 1745 splnilo všetky predpoklady pre to, aby boli postupne spustené v plnej prevádzke.

Informoval o tom britský The Register.