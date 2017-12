Namiesto hesiel sa budeme prihlasovať tlkotom srdca

Náramok so senzormi má nahradiť menej bezpečné heslá. Každému totiž tlčie srdce inak.

4. sep 2013 o 10:00 Milan Gigel

TORONTO, BRATISLAVA. Otvoríte v internetovom prehliadači prihlasovaciu stránku k elektronickej pošte a namiesto vpisovania hesla iba kývnete pri počítači rukou. Náramok aktivovaný pohybom zmeria senzorom tlkot vášho srdca a odošle vašu identifikáciu. Ak vás systém spoznal, môžete začať čítať.

Vývojársky tím z University of Toronto vyvinul náramok, ktorý by podľa slov akademikov mohol zvýšiť komfort pri overovaní identity používateľov. Volá sa Bionym a zabudovali do neho dvojicu ECG senzorov, ktoré dokážu v priebehu niekoľkých sekúnd zaznamenať aktivitu srdca.

Tá je podľa vývojárov jedinečná pre každého človeka rovnako ako odtlačok prsta. Stačí krátky záznam priebehu jeho aktivity a namerané hodnoty možno priradiť k identite. Tú náramok odošle cez bluetooth rozhranie do mobilu, tabletu či počítača.

Aby dokázal náramok viac ako iba identifikovať používateľa, vybavený je aj akcelerátorom a gyroskopom. Táto dvojica senzorov reaguje na pohyb a umožňuje snímať gestá tvorené pohybom ruky. Stačí len upraviť softvéry a firmvéry zariadení tak, aby gesto mohlo nahradiť kliknutie myšou či príkaz vložený klávesnicou.

Akademici v tejto chvíli zbierajú od záujemcov peniaze na pustenie pilotnej výroby. Predplatná cena bola stanovená na 79 dolárov a novinka by sa mohla objaviť už v budúcom roku.

Informoval o tom magazín The Register.