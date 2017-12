Analytička: Microsoft získal Nokiu za smiešne peniaze

Analytička spoločnosti Gartner CAROLINA MILANESI hovorí, že záujem iných výrobcov mobilov o Windows Phone upadne potom, čo Microsoft ovládne Nokiu.

4. sep 2013 o 0:30 Adam Valček

Microsoft zmeškal nástup tabletov a zmenu používateľských návykov. Nokii zas ušla príležitosť pri rozsiahlom nástupe smartfónov. Pozeráte sa na to inak?

„Nie, toto je bohužiaľ realistický pohľad. Samozrejme, s výhradou, že Microsoft síce podcenil fenomén mobility, ale je úspešný v ďalších iných oblastiach.“

Čo môže priniesť spojenie Microsoftu a Nokie? Microsoft má už dnes faktický softvérový monopol na zariadenia od fínskej spoločnosti a softvérová firma nikdy nebola silná vo vývoji dotykových zariadení.

„Ide o krok, ktorý v momentálnom postavení Nokie dáva zmysel. Ako a prečo Nokia stratila svoje pozície, to je iná otázka. Keby napríklad projekt MeeGo (vlastný operačný systém Nokie, malo ísť o náhradu za vyhorený Symbian, pozn. red.) dostal včas zelenú a odštartoval ako plnohodnotná náhrada Symbianu, vyzeral by dnes trh smartfónov úplne inak a mobilná divízia Nokie by rozhodne nebola na predaj.“

Aké praktické dôsledky môže mať tento obchod na produkty Nokie a Microsoftu?

„Teraz sa dá povedať, že Nokia má slušnú šancu na reštart. A Microsoft získal priamo kontrolu nad celým mobilným ekosystémom, po čom už dlhšiu dobu túžil. Navyše za cenu, ktorá je v porovnaní s niekdajšou trhovou hodnotou Nokie doslova smiešna.“ (Magazín Forbes uvádza, že trhová hodnota Nokie bola vyše 100 miliárd dolárov, Microsoft firmu kupuje za 5,4 miliardy eur, pozn. red.)

Uvedie teraz Nokia v réžii Microsoftu tablet, ktorý má šancu osloviť masy zákazníkov?

„Niet dôvodu, aby Microsoft akýkoľvek segment trhu prehliadal.“

Zmení sa správanie iných výrobcov mobilných zariadení, ktorí doteraz používali v smartfónoch Windows Phone?

„V krátkodobom horizonte záujem ostatných značiek o Windows Phone určite opadne, pretože nebudú chcieť hrať v ekosystéme druhoradú úlohu.“

Ktorý mobilný systém vďaka tomu posilní najviac? Je to šanca pre alternatívny systémy ako Firefox a Jolla?

„Ako náhrada sa ponúka predovšetkým Android. Pre úspech menšinových systémov sú podstatné iné faktory.“

Očakávate, že akcionári Nokie sa budú brániť proti súčasnému riaditeľovi Stephanovi Elopovi a napádať ho za znehodnotenie podniku?

„Každú podobnú operáciu sprevádzajú žaloby, o ich výsledku nechcem špekulovať.“