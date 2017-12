Cicavce ukrývajú státisíce neznámych vírusov

Podrobné skúmanie netopierov naznačuje, že nepoznáme ešte množstvo možných hrozieb.

3. sep 2013 o 19:57 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Päť rokov sledovali konkrétny druh netopierov. Zbierali ich trus i moč, odoberali im vzorky slín. Chceli totiž zistiť, aké rôzne vírusy parazitujú v týchto lietajúcich cicavcoch.

Podľa štúdie v magazíne mBio genetici objavili len v netopieroch takmer šesťdesiat rôznych vírusov. Pri veľmi hrubom odhade by to mohlo znamenať, že v prírode jestvujú len u cicavcov státisíce neodhalených vírusov. Aj takých, ktoré by sa mohli preniesť na človeka a zabíjať.

Hrubý odhad

„Potrebujeme vedieť, koľko neznámych vírusov vonku je, aby sme dokázali povedať, koľko nás môže čakať hrozieb,“ hovorí pre The Scientist spoluautor štúdie Peter Daszak. „Je, samozrejme, mnoho dôvodov, prečo môže byť náš odhad priveľký či primalý. No mám také tušenie, že sa pohybujeme v správnej oblasti.“

Vedci si netopiere z rodu Pteropus nevybrali náhodou. Sú totiž nositeľmi aj takých nákaz, ktoré ak sa prenesú na človeka, môžu zabíjať.

„Ešte počas môjho života by sme však mohli byť schopní spoznať každý vírus u cicavcov, každý, ktorým by sme sa mohli nakaziť,“ dodáva Daszak. „Ak raz spoznáte našich nepriateľov, môžete s tým niečo začať robiť.“

Meniaci sa protivník

Problémom však je, že vírusy v skutočnosti mutujú a prispôsobujú sa. Hrubý odhad ich možného počtu by však mohol pomôcť pri predvídaní prípadných rizík.

Kľúčom je zamerať sa na také vírusy, ktoré sa môžu preniesť na človeka a zároveň spôsobujú problémy.