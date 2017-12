Do Zeme narazil asteroid, ochladil celú planétu

Nové dôkazy naznačujú, že vznik moderných ľudí môže mať na svedomí náraz objektu z kozmu.

3. sep 2013 o 19:45 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to jeden z najvášnivejších odborných sporov dnešnej vedy. Vieme, že pred takmer trinásťtisíc rokmi sa čosi stalo. Výsledkom bolo výrazné ochladenie, v oblasti Grónska možno až o pätnásť stupňov.

Na celom svete sa zmenili podmienky, vymreli viaceré druhy zvierat, nastala zima a sucho – dôsledkom mohla byť dokonca zásadná revolúcia v dejinách ľudstva: začiatok pestovania plodín a domestikácia dobytka.

Napriek tomu sa vedci nevedia zhodnúť, čo bolo vlastne príčinou. Aj keď si väčšina odborníkov myslí, že pohyb severoamerických ľadovcov spôsobil vyliatie ohromného sladkovodného jazera do Atlantiku a nasledovali zmeny v oceánskom prúdení, čoraz viac vedcov hovorí o náraze kozmického telesa. Práve túto hypotézu teraz podporuje aj nový výskum.

Stopy po náraze

Fakty Mladší dryas Obdobie, ktoré trvalo zhruba od roku 10 900 do 9 500 pred naším letopočtom. Na viac ako tisíc rokov sa planéta, najmä severná pologuľa, výrazne ochladila. Škandinávske lesy nahradila tundra, rozšírili sa ľadovce, v Levante zavládlo sucho, vymreli viaceré zvieratá.

Keď do Zeme narazí nejaké vesmírne teleso, zanechá po sebe stopy. Okrem krátera napríklad aj zvláštne drobné objekty pripomínajúce kvapôčky. Vznikajú pri vysokej teplote, keď sa skala náhle roztaví a časom znovu vychladne.

Práve na takéto objekty vznikajúce pri teplote dvetisíc stupňov a nachádzajúce sa vo vrstvách z mladšieho dryasu teraz podľa štúdie v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences narazil tím vedcov.

Navyše tieto kúsky objavili v americkej Pensylvánii, no ich chemické a mineralogické zloženie ukázalo, že pochádzajú zo stoviek kilometrov vzdialenej oblasti neďaleko Quebecu. Práve juh kanadskej provincie tak môže byť miestom, kde teleso z vesmíru narazilo.

„Povedal by som, že toto je dôkaz, že sa ten náraz udial,“ hovorí pre magazín Nature spoluautor štúdie Mukul Sharma. „Prvý raz sme zúžili oblasť, kde sa tento náraz stal, aj keď sme dodnes nenašli kráter,“ dodal aj podľa tlačového vyhlásenia Dartmouth College.

Hľadať kráter

Práve objav prípadného krátera by mohol celú odbornú debatu uzavrieť. Nový výskum však nie je v poslednom čase jediný, ktorý hovorí o náraze telesa.

Minulý mesiac sa v rovnakom odbornom magazíne objavila štúdia, ktorá opisovala zloženie grónskych ľadových vrtov. Vo vrstvách z obdobia mladšieho dryasu našli vedci stopy platiny, ktorá mohla pochádzať iba z telies z vesmíru.

„V každom prípade toto ochladenie výrazne ovplyvnilo dejiny ľudstva,“ uzatvára Sharma. „Tlak prostredia mohol tiež prinútiť Natufiancov na Blízkom východe, aby sa usadili a vytvorili poľnohospodárstvo.“