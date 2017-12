Značka Nokia do pár rokov zanikne, kúpil ju Microsoft

Už dnes dáva Nokia do smartfónov len Windows, no ľudia oň nemajú záujem. Microsoft verí, že sa to zmení.

3. sep 2013

Písmo: A - | A + 163 0 BRATISLAVA. Sedem z desiatich najpredávanejších mobilov všetkých čias má značku Nokia, no do desiatich rokov už žiadny telefón toto logo mať nebude. Fínskeho výrobcu totiž kúpila americká firma Microsoft. Za 5,44 miliardy eur získal Microsoft technológie, patenty a právo využívať značky Lumia a Asha, čo sú mená mobilov od Nokie. Logo Nokie môže používať, no najviac desať rokov. Ich mobily veľmi nezaujali Microsoft si od kúpy Nokie sľubuje zásadný úspech na trhu s mobilmi a tabletmi, lebo záujem ľudí o tradičné počítače klesá. Po Nokii siaha, pretože je mu najbližšie. Už druhý rok tlačí dnešný šéf Nokie Stephen Elop do zariadení systém Windows Phone. No to je zároveň dôvod, pre ktorý ľudia pred Nokiou uprednostňujú smartfóny iných značiek. Dnes je síce Nokia druhým najväčším výrobcom mobilov na svete, no miesto si drží len vďaka tomu, že na rozvojové trhy pumpuje lacné a jednoduché mobily. O jej smartfóny sa zákazníci netrhajú. Tomu zodpovedajú aj výsledky fínskej firmy. Nokia vlani zvýšila stratu na 3,1 miliardy, predvlani prerobila 1,1 miliardy eur. Microsoft nekupuje celú Nokiu, ale len divíziu Zariadenia & Služby. Tá bola predvlani ešte v zisku 884 miliónov eur, no vlani prerobila 1,1 miliardy eur. Divízia vlani zinkasovala od zákazníkov 15,7 miliardy eur, čo je asi polovica tržieb celej Nokie. Zvyšok získava Nokia najmä cez divíziu, ktorá sa špecializuje na výstavbu mobilných sietí pre operátorov či prevádzkovateľov serverov. Tento podnik naďalej ostáva Fínom a Microsoft naň nebude mať dosah. Štyri percentá tržieb má Nokia z máp, ktoré Fíni Microsoftu nepredávajú, ale dovolia mu ich používať. Potrebujú nájsť vizionára Microsoft okrem 34­tisíc zamestnancov získa aj manažérov Nokie vrátane Elopa. O ňom média špekulujú, že môže byť novým šéfom Microsoftu, lebo ten dnešný - Steve Ballmer sa funkcie vzdal. Akcionárom Microsoftu, ktorí by najradšej vo vedení firmy opäť videli Billa Gatesa, sa Elop nemusí pozdávať pre prácu, čo odviedol v Nokii. Ochránil síce Windows Phone pred zánikom, no za cenu veľkých finančných strát. A Microsoft viac ako v minulosti potrebuje vizionárskeho manažéra, ktorý firmu dovedie do éry bez tradičných počítačov.